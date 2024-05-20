賴總統：推動第2次能源轉型穩定供電 發展多元綠能

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（中央社記者賴于榛台北20日電）總統賴清德今天在就職演說時表示，大家需要穩定供電，他將推動第2次能源轉型，發展多元綠能、智慧電網，強化電力系統的韌性；他也強調將打造健康台灣打擊癌症，並成立「體育暨運動發展部」推廣全民運動。

賴總統今天以「打造民主和平繁榮的台灣」為題發表就職演說，主軸包含將帶領執政團隊「承先啟後、迎向未來」，推動政策將以人民利益至上、以國家為優先，同時表達將釋放具體善意，不卑不亢維持現狀，訴求兩岸一起追求和平共榮。

提到經濟發展果實全民共享部分，賴總統說，未來將透過國家希望工程、擴大社會投資，建立一個有愛和道德勇氣的台灣社會，讓年輕人看見希望、壯年人實現夢想、老年人擁有幸福，且弱勢者得到照顧，支持所有人的人生每個階段。

賴總統說，未來將延續擴大幼托、長照、社會住宅等服務；不斷改善物價、房價、貧富差距等問題；強化食品安全、道路安全、校園安全、社會安全網等保障；同時也將持續進行教育、司法、轉型正義等改革工作。

他強調，政府了解民眾對生活的煩惱和期待，像是希望收入更高、治安更好、供電穩定、勞保財務、交通安全等，政府都會積極以對，將透過推動產業升級創造更好薪資環境，同時積極打擊黑金、槍、毒和詐騙，並推動第2次能源轉型，發展多元綠能、智慧電網，強化電力系統的韌性，也會打造符合人本的交通環境，擺脫「行人地獄」惡名。

賴總統強調，只要政府在，勞保絕對不會倒，且政府會積極為家庭照顧者減輕負擔、協助產業改善缺工的困境。他說，迎向未來，全民都期待一個更強韌的台灣，可以妥善因應傳染病、天災地變等各類型災害，以及加速都市更新，解決危老建築的問題。

此外，為了讓台灣更健康，賴總統說，期許能發揮醫師專業，集結各界力量打擊癌症，並要成立「體育暨運動發展部」推展全民運動，同時確保健保永續經營，讓民眾活得長壽又健康。

賴總統表示，未來台灣，要保有多樣性的生態環境，多元族群的文化，以實踐環境永續、文化永續，讓國家更美好，也會有更多元發展的創新經濟、更普及的數位科技應用，以及更好的競爭力和雙語力，更強大的公共支持服務體系，同時有更尊重性別平等的環境，保障每一位民眾的權利。

他說，未來的台灣，更要讓每一個縣市，依據特色發展，推動地方創生產業，落實「均衡台灣」目標，處處可以安居，人人可以樂業。（編輯：楊凱翔）1130520