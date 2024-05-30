本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治
淨零碳排
永續台灣
新聞專題
永續台灣
首頁 / 政治

劉世芳：花蓮強震釀太魯閣碳匯損失約3821公噸

2024/5/30 19:31
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳俊華台北30日電）0403花蓮地震造成太魯閣國家公園嚴重崩塌，內政部長劉世芳今天說，據衛星影像估算，碳匯損失約3821公噸，國家公園署應積極規劃在各國家公園及濕地內，推動二氧化碳移除量增匯以求平衡。

內政部長今天召開部務會報，劉世芳在會中聽取國家公園署「推動新一代的國家公園系統」報告，劉世芳、內政部次長董建宏並舉行會後記者會。

董建宏表示，國家公園、濕地與海岸是台灣最關鍵的自然碳匯吸存區域，未來在2050淨零轉型上，扮演更為積極的角色。劉世芳指示國家公園署應透過科學研究，進行不同類型濕地自然碳匯基礎調查，建立基線資料，以納入國家溫室氣體清冊報告做為增匯基礎。

董建宏說，未來如果提升個人登山安全，請國家公園署，以及玉山、太魯閣、雪霸國家公園管理處要強化登山安全、環境教育，宣導無痕山林觀念，鼓勵民眾攜帶衛星定位功能的通訊設備。

董建宏表示，「開放山林」政策是期待每個人都要為自己行為負責，而不是把責任留給國家，希望跟民間合作，有第三方留守平台，讓民眾登山過程更安全。

劉世芳表示，受0403花蓮地震嚴重影響的太魯閣國家公園，根據衛星影像估算，碳匯損失約3821公噸。因此，除全力修復園區受損公共設施，對於震災造成當地森林大面積崩塌，國家公園署也應積極規劃在各國家公園及濕地內，推動二氧化碳移除量增匯以求平衡。

劉世芳說，至於崩塌地區，後續也應以地質調查精算新崩塌面積，評估適地適種進行植生復育，回復自然碳匯功能，並以生物多樣性為前提，建立國家公園碳收支帳，擬定增匯減碳策略。（編輯：林淑媛）1130530

劉世芳
竹市2消防員殉職 內政部設警消安全及事件調查委員會警政署長張榮興：絕對沒有用手機訊號定位青鳥行動民眾
董建宏
賴總統提百萬戶社宅 董建宏盼住都中心如期如質達標立院初審 建立不動產估價助理員制度
永續台灣
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
172.30.142.114
更多編輯台推薦新聞：