劉世芳：花蓮強震釀太魯閣碳匯損失約3821公噸

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（中央社記者陳俊華台北30日電）0403花蓮地震造成太魯閣國家公園嚴重崩塌，內政部長劉世芳今天說，據衛星影像估算，碳匯損失約3821公噸，國家公園署應積極規劃在各國家公園及濕地內，推動二氧化碳移除量增匯以求平衡。

內政部長今天召開部務會報，劉世芳在會中聽取國家公園署「推動新一代的國家公園系統」報告，劉世芳、內政部次長董建宏並舉行會後記者會。

董建宏表示，國家公園、濕地與海岸是台灣最關鍵的自然碳匯吸存區域，未來在2050淨零轉型上，扮演更為積極的角色。劉世芳指示國家公園署應透過科學研究，進行不同類型濕地自然碳匯基礎調查，建立基線資料，以納入國家溫室氣體清冊報告做為增匯基礎。

董建宏說，未來如果提升個人登山安全，請國家公園署，以及玉山、太魯閣、雪霸國家公園管理處要強化登山安全、環境教育，宣導無痕山林觀念，鼓勵民眾攜帶衛星定位功能的通訊設備。

董建宏表示，「開放山林」政策是期待每個人都要為自己行為負責，而不是把責任留給國家，希望跟民間合作，有第三方留守平台，讓民眾登山過程更安全。

劉世芳表示，受0403花蓮地震嚴重影響的太魯閣國家公園，根據衛星影像估算，碳匯損失約3821公噸。因此，除全力修復園區受損公共設施，對於震災造成當地森林大面積崩塌，國家公園署也應積極規劃在各國家公園及濕地內，推動二氧化碳移除量增匯以求平衡。

劉世芳說，至於崩塌地區，後續也應以地質調查精算新崩塌面積，評估適地適種進行植生復育，回復自然碳匯功能，並以生物多樣性為前提，建立國家公園碳收支帳，擬定增匯減碳策略。（編輯：林淑媛）1130530