寶覺寺前主委盜用公款 內政部要求加強寺廟內控制度

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（中央社記者陳俊華台北13日電）媒體報導，寶覺寺前主委侵吞寺產買豪車、外幣。內政部今天說，顯見該寺廟內控制度出現問題，請主管機關台中市政府加強輔導該寺廟，建立財務內控制度並定期向市政府申報財務及對外公告。

媒體報導，寶覺寺前主委與其子女3人，被查出2019到2020年間，挪用公益款項新台幣4523萬餘元，把錢拿來買外幣、保險及定存，甚至還買一輛賓士汽車。

內政部宗教及禮制司透過新聞稿表示，寺廟香油錢等各項收入應為寺廟所有，且寺廟財產除用於傳教布道及相關基本正當開支外，也可按其財力興辦公益或慈善事業。寶覺寺是登記有案的寺廟，應依監督寺廟條例及該寺廟章程規定，處理寺廟財務事項。

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宗教及禮制司指出，媒體報導指寶覺寺前主委及其子女利用職務之便盜用寺廟公款，顯見該寺廟內控制度出現問題，將請該寺廟主管機關台中市政府加強輔導該寺廟，建立財務內控制度並定期向市政府申報財務及對外公告。

宗教及禮制司表示，登記有案寺廟經費是來自十方大眾的善款，寺廟應依監督寺廟條例及其章程規定妥善使用相關經費，每年並應向主管機關申報財務及對外公告。宗教及禮制司除每年辦理財務申報講習會外，請地方政府輔導寺廟製作財務報表，辦理財務申報事宜。（編輯：翟思嘉）1130613