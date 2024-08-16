政院親子日卓榮泰笑與童擊掌 不忘宣傳托育補助

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者賴于榛台北16日電）今天是行政院親子日，行政院長卓榮泰拿掉領帶，笑容滿面進場一一與孩童擊掌，隨後與操偶師操作的恐龍摸頭互動，他致詞時也不忘宣傳托育補助政策。

行政院親子日上午在政院大禮堂舉行，現場以大量氣球裝飾，並準備霜淇淋、棉花糖、造型饅頭等招待員工家屬，並邀請恐龍馬戲團表演，卓榮泰與副院長鄭麗君、秘書長龔明鑫、發言人陳世凱、副發言人謝子涵等人也共同出席。

今年行政院親子日共有83個小孩、14組三代同堂、55組家庭，共約194人同歡，卓榮泰進場時現場大喊：「院長伯伯好！」他則笑容滿面，一一與小朋友擊掌，並特地與操偶師操作的恐龍同場，不時摸摸恐龍的頭，或是搔搔下巴，甚至將手伸進恐龍嘴中，引發現場一陣驚呼。

卓榮泰致詞時也不忘宣傳托育補助政策，包含幼兒就讀公托、準公共化幼兒園可享有政府的補助，今年起至2026年將再增設200班2歲專班。另外，卓榮泰指出，就讀私立大學的孩子，政府1年也補助3萬5000元的學雜費。

卓榮泰表示，相信政院公務員都很清楚相關政策，也期盼能幫忙政府多多宣導社福政策，讓所有人在這個政策下，找到快樂的伴侶，生下快快樂樂的小朋友，一起成長。卓榮泰現場也一一致贈生育獎勵金，感謝願生敢養的公務員。（編輯：張若瑤）1130816

行政院16日在大禮堂舉辦親子日活動，不少行政院員工及眷屬參與，工作人員穿恐龍裝與孩童互動。中央社記者趙世勳攝 113年8月16日

行政院長卓榮泰（左2）16日參加行政院親子日活動，抱起小朋友互動，並和行政院副院長鄭麗君（前右）、祕書長龔明鑫（左）等人合影留念。中央社記者趙世勳攝 113年8月16日

行政院長卓榮泰（後排中，淺藍色西裝外套）16日參加行政院親子日活動，與員工及眷屬同樂，並開心拍大合照。中央社記者趙世勳攝 113年8月16日