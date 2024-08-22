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六四政治犯唐元雋遭美國控共諜逮捕 涉替中國監視異議人士
首頁 / 政治

10人涉共諜案審結 國防部：落實保防強化安全警覺

2024/8/22 12:48
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（中央社記者游凱翔台北22日電）高院今天審結航特部謝姓中校等10人涉犯共諜案，遭判1年6月至13年不等。國防部強調，除了尊重司法判決外，面對中共對台情蒐無孔不入，亦持續落實保防教育、強化安全警覺。

台灣高等法院審結航特部謝姓中校等10人涉共諜案，其中退役陳姓男子逃亡通緝中，謝姓中校等8人遭判1年6月至13年，1人無罪，可上訴。

國防部上午發布新聞稿表示，自民國112年2至7月間，陸續接獲檢舉「謝姓民間人士發展組織蒐情案」，即依國安聯防機制通報國安局，統合調查局共同實施反情報調查。經嚴密蒐證並妥採損害管控，於7月31日報請台灣高等檢察署指揮，偵除共諜不法組織。

國防部說明，案經台灣高等法院審理，已於今日宣判，國防部除尊重司法判決，面對中共對台情蒐無孔不入，亦持續落實保防教育、強化安全警覺。

國防部強調，近年偵辦共諜案，多為官兵主動檢舉；未來將持續嚴密保密稽核，機先發掘可疑徵候，秉國安團隊互助合作模式，發揮保防、偵防能量，確實維護國軍整體安全。（編輯：蘇志宗）1130822

#中共
#台灣高等法院
#國防部
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