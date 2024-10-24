本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治

澳洲州議會通過2758號決議不涉台 外交部：正義之聲

2024/10/24 20:09
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者游凱翔台北24日電）澳洲新南威爾斯州議會挺台，通過聯大第2758號決議不涉台。外交部今天表示，感謝為台灣發出正義之聲，並呼籲國際社會共同反制中國錯誤詮釋聯大第2758號決議，及與所謂「一中原則」進行謬誤連結的企圖。

外交部晚間發布新聞稿表示，澳洲新南威爾斯州上議院10月23日一致通過PMB第1414號動議（PMB No. 1414 Motion），指聯大第2758號決議並未主張中華人民共和國對台灣的主權，也未決定台灣未來的地位，更未限制台灣參與聯合國機構或其他國際組織的權利。

外交部指出，對新州議會堅定支持台灣國際參與表示高度肯定與誠摯感謝。

外交部說明，新州議會曾率先於今年6月在上議院通過動議，譴責中國霸凌澳洲民選議員、肯定台灣民主、拒絕任何外國政府干涉澳洲內政的企圖；澳洲聯邦參議院繼於8月通過「IPAC針對聯大第2758號決議之各國議會決議範本」的緊急動議，成為全球第一個採用該範本通過動議的國家，新州則接續成為澳洲第一個通過該動議的州議會。

外交部感謝新州議會為台灣發出正義之聲，並呼籲國際社會共同反制中國錯誤詮釋聯大第2758號決議，及與所謂「一中原則」進行謬誤連結的企圖。

外交部強調，台灣將持續與澳洲及其他理念相近夥伴共同合作，捍衛以規則為基礎的國際秩序，促進區域民主、和平及繁榮。（編輯：張良知）1131024

#台灣
#外交部
#澳洲
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

172.30.142.119
更多編輯台推薦新聞：