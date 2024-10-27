本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
嘉義中埔連8起地震 氣象署：未來一週留意規模4餘震
首頁 / 政治

國防部：上午19架次共機擾台 結合共艦執行戰備警巡

2024/10/27 13:07
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者游凱翔台北27日電）國防部今天表示，自上午8時50分起陸續偵獲19架次共機，其中16架次逾越台海中線並侵擾台灣北、中、西南及東部空域，結合共艦執行「聯合戰備警巡」，國軍運用聯合情監偵手段嚴密掌握。

國防部中午發布新聞稿指出，自上午8時50分起，陸續偵獲中共蘇愷30、空警500等各型主、輔戰機及無人機計19架次出海活動，其中16架次逾越中線及其延伸線，進入台灣北、中部及西南、東部空域，結合共艦執行「聯合戰備警巡」。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

國防部強調，國軍運用聯合情監偵手段嚴密掌握，並檢派任務機、艦及岸置飛彈系統適切應處。

國防部今天上午9時發出的共機艦動態指出，統計自昨天上午6時起至今天上午6時止，偵獲8架次共機（其中6架次逾越台灣海峽中線並進入西南空域）及共艦7艘，持續在台海周邊活動；中午則再度發出新聞稿表示，自上午8時50分起又陸續偵獲19架次共機擾台。（編輯：林淑媛）1131027

#中共
#台灣
#國防部
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

172.30.142.119
更多編輯台推薦新聞：