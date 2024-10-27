國防部：上午19架次共機擾台 結合共艦執行戰備警巡

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者游凱翔台北27日電）國防部今天表示，自上午8時50分起陸續偵獲19架次共機，其中16架次逾越台海中線並侵擾台灣北、中、西南及東部空域，結合共艦執行「聯合戰備警巡」，國軍運用聯合情監偵手段嚴密掌握。

國防部中午發布新聞稿指出，自上午8時50分起，陸續偵獲中共蘇愷30、空警500等各型主、輔戰機及無人機計19架次出海活動，其中16架次逾越中線及其延伸線，進入台灣北、中部及西南、東部空域，結合共艦執行「聯合戰備警巡」。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

國防部強調，國軍運用聯合情監偵手段嚴密掌握，並檢派任務機、艦及岸置飛彈系統適切應處。

國防部今天上午9時發出的共機艦動態指出，統計自昨天上午6時起至今天上午6時止，偵獲8架次共機（其中6架次逾越台灣海峽中線並進入西南空域）及共艦7艘，持續在台海周邊活動；中午則再度發出新聞稿表示，自上午8時50分起又陸續偵獲19架次共機擾台。（編輯：林淑媛）1131027