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台灣獲亞洲公益指數表現最佳肯定 與新加坡並列

2024/11/2 18:38
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（中央社記者郭建伸台北2日電）2024年「亞洲公益指數」日前公布報告，內政部指出，台灣社會團體在公益領域的卓越表現，與新加坡並列「表現最佳」，更連續4屆獲「表現最佳」肯定。內政部6日將舉行表揚大會，感謝社會團體投入公益。

內政部今天透過新聞稿指出，亞洲公益指數（Doing Good Index，DGI）是由監管機制、財稅政策、生態系統、政府採購等4個分項指標組成，主要針對亞洲17個經濟體的公益組織、慈善事業發展進行評估。

內政部指出，2024年評估報告中，肯定台灣社會部門與監管法規相對成熟，與社會領域相關的法律規範較易於理解及執行，政府亦提供激勵措施，鼓勵社會發展組織共同參與公共事務，社會部門也一直是台灣社會重要的核心力量。

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內政部表示，民間團體在社會公益中的角色舉足輕重，對於政府政策推動更是不可或缺的夥伴，截至今年9月底，全國性社會團體已達2萬4829家，顯示社會公益氛圍日益濃厚，人民參與公共事務的意願大幅增長，未來將持續建立更加開放的公民社會環境。

內政部指出，即將舉辦的團體表揚大會，得獎單位包括獲頒金質獎的「台灣全民食物銀行協會」和「全國律師聯合會」，前者喚醒社會對剩食議題的重視，將食物資源提供給中小型社福機構，深入偏鄉地區與需要的家庭，後者多年來致力於保障人權、推動法律制度革新，讓台灣的法律專業受到國際肯定。（編輯：林克倫）1131102

#內政部
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