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COP29會議 3友邦聲援台灣參與全球環保治理機制

2024/11/13 20:31（11/13 21:13 更新）
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COP29在亞塞拜然登場，友邦馬紹爾群島、吐瓦魯及史瓦帝尼王國在高階會議為台執言，聲援台灣參與全球環保治理機制。（圖取自x.com/COP29_AZ）
COP29在亞塞拜然登場，友邦馬紹爾群島、吐瓦魯及史瓦帝尼王國在高階會議為台執言，聲援台灣參與全球環保治理機制。（圖取自x.com/COP29_AZ）
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（中央社記者楊堯茹台北13日電）第29屆聯合國氣候變化綱要公約締約方大會（COP29）在亞塞拜然登場，外交部今天表示，感謝友邦馬紹爾群島、吐瓦魯及史瓦帝尼王國在高階會議為台執言，聲援台灣參與全球環保治理機制。

外交部晚間發布新聞稿指出，COP29於11日至22日在亞塞拜然巴庫舉行，已有友邦馬紹爾群島、吐瓦魯及史瓦帝尼王國分別在11日及12日高階會議（High Level Segment）上為台灣執言。

馬紹爾群島共和國總統海妮（Hilda Heine）強調，國際社會將無法承受排除台灣參與的後果。正因爲是深受氣候危機威脅的國家，台灣因而發展出許多解決方案與創新技術，台灣應在會場擁有一席之地。

吐瓦魯國總理泰歐（Feleti Penitala Teo，另譯：戴斐立）表示，吐瓦魯堅持聯合國「不遺漏任何人」的崇高原則，因此支持將台灣參與氣候變遷大會相關進程以及聯合國及其專門機構。

史瓦帝尼王國總理戴羅素（Russell Mmiso Dlamini）指出，有意義的行動也須不遺漏任何國家，並敦促將台灣納入共同的氣候應對行動中，以讓其充分發揮貢獻。

外交部表示，對於各國友人聲援台灣參與全球環保治理機制表達由衷感謝；台灣願意善盡國際社會成員的責任，與友邦及理念相近的國際夥伴密切合作，共同為全球氣候變遷做出正面貢獻。（編輯：黃國倫）1131113

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