6架次共機逾中線及14艘共艦擾台 國軍嚴密監控

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（中央社記者游凱翔台北8日電）國防部今天發布共機艦動態，統計自昨天上午6時起至今天上午6時止，6架次共機逾越台海中線侵擾西南空域，另有14艘共艦、3艘公務船，持續在台海周邊活動，國軍機艦及岸置飛彈系統，嚴密監控與應處。

國防部上午發布共機艦動態，統計自昨天上午6時起至今天上午6時止，偵獲7架次共機（其中6架次逾越台灣海峽中線進入西南空域）、共艦14艘及公務船3艘，持續在台海周邊活動。

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國防部強調，國軍運用任務機艦及岸置飛彈系統，嚴密監控與應處。

另外，國防部也公布4枚中共空飄氣球動態。第一枚於昨天清晨5時32分偵獲，地點位基隆西方138浬、高度1萬6000呎，於同日上午8時7分消失；第2枚於昨天上午11時37分偵獲，地點位基隆西方137浬、高度1萬8000呎，於同日下午1時29分消失；第3枚於昨天下午4時55分偵獲，地點位基隆西方104浬、高度1萬5000呎，於同日傍晚5時26分消失；第4枚於昨天傍晚5時33分偵獲，地點位基隆西方97浬、高度1萬6000呎，於同日晚上6時31分消失。（編輯：蘇志宗）1131208