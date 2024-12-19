強化科學練兵 空訓中心斥資億元導入美製VR操傘系統

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（中央社記者游凱翔屏東19日電）國軍為強化科學化練兵，斥資新台幣逾1億元在屏東大聖西營區導入8台「VR操傘模擬器系統」，不僅可模擬各種緊急狀況，亦可設定包括總統府、兩廳院廣場等場景，實施特殊訓練。

國防部今天邀請媒體前往被稱為「傘兵搖籃」、位於屏東的「大聖西營區」採訪傘訓過程，此為空訓中心自大武營區搬遷至大聖西後首次對媒體曝光，最大亮點是8台美商「PARASIM」研製的「VR操傘模擬器系統」，藉科學化訓練達事半功倍效果。

空訓中心傘教組教官張家誠士官長、徐正龍下士受訪指出，首部操傘系統於民國106年引進，經驗證後因成效良好，加上跳傘時可1波8人，因此後續增加到8部模擬器，訓練時可不受限空間與時間限制，讓沒有跳傘經驗的官兵先熟悉場景、目標識別、即時狀況處置、操傘觀念及邏輯外，更能透過影像回顧訓練過程，讓教官實施更精準的訓練。

另外，訓練教官可在模擬器設定天候、風速、風向等條件，也可模擬例如主傘未開、傘繩纏繞等緊急狀況，使官兵在安全環境下提升緊急狀況處置能力；VR模擬系統最多可實施8人連線，教官觀看主控台螢幕所顯示的「Jumper」（跳傘者），就可了解訓員即時位置與降落點，且依班隊性質不同，設計不同的訓練方式及時數。

針對系統場景設定，訓練教官提到，除了空訓中心位於屏東的「潮州空降場」外，也包括位於台北市的兩廳院廣場、總統府，高雄的都會公園、大鵬灣（水域跳傘訓練）。

空訓中心說明，訓員在完成「基本傘訓」及「VR操傘訓練」後將接續實施5次「空跳訓練」（4次日間、1次夜間），當訓員背負傘具自1250呎高空跳出機門，精準降落於目標區域，也代表訓員們得以在胸前配戴「基本傘徽 」，正式成傘兵一員。

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對於新舊營區差異，空訓部指出，除將基本傘訓的「跳台側滾」、「擺動著陸」、「機身訓練」、「吊架訓練」、「跳塔訓練」共5大站結合成一站式訓練外，跳台側滾的台面調整為6英尺，可用於訓練直升機跳傘使用。高塔訓練後方設置貨艙門跳出，可訓練高空跳傘或直升機跳傘，最後的重點則是增設VR訓練系統。

張家誠士官長強調，跳傘是人命關天的訓練，也是最公平的訓練，因為不論階級高低、年資多寡都必須承受相同風險，因此在訓練時不分官階，均要求訓員熟悉流程後，才能夠確保安全跳傘。（編輯：林克倫、張若瑤）1131219

空訓中心斥資逾新台幣1億元增設8台VR跳傘訓練系統，教官可由中控台螢幕得知訓員位置與狀況。中央社記者游凱翔攝 113年12月19日

空訓中心斥資逾新台幣1億元增設8台虛擬實境（VR）操傘訓練系統，可同時執行8名官兵的聯網訓練。中央社記者游凱翔攝 113年12月19日