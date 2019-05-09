宏達電助陣VR藝術作品 受邀亮相威尼斯雙年展

（中央社記者江明晏台北9日電）宏達電持續將虛擬實境(VR)觸角伸向藝術領域，協助法國藝術家創作VR作品Endodrome，並受邀2019年「第58屆威尼斯國際美術雙年展」中首度亮相，展現主流藝術對VR等科技的認可。

宏達電VIVE Arts協助法國當代藝術家多明妮可．貢札雷斯．佛斯特(Dominique Gonzalez-Foerster)創作VR藝術作品Endodrome，宏達電說明，Endodrome是虛擬實境裝置作品，也是Dominique Gonzalez-Foerster首次的VR藝術作品創作。

此次雙年展以May You Live in Interesting Times作為主題，將展出眾多透過數位技術創作的藝術作品，顯現主流藝術界，對當代透過VR、AR、AI等數位媒介所創作的藝術作品認可；展期為2019年5月11日至11月24日。

Endodrome的製作團隊，包含負責製作統籌的Lucid Realities及VR工作室Novelab，藉由一次5人參與的舞台環境，在類似seance（降神會）的戲劇場景中、結合互動的VR體驗。作品題目Endo來自希臘語endon，意思是「內心的、內部」；drome來自希臘語dromos，意思為「跑步、賽道」。透過此作品，讓觀眾能往內心深處探索，接觸另一層意識狀態。

一開始，觀眾將沉浸在液體般、催眠感的單色環境中，逐漸在抽象的視覺空間中移動，進入一層層明亮且與其視線和呼吸互動的色域中。這長達8分鐘的VR藝術作品，讓觀眾置身於迷人的冥想幻景並與其互動。

Vive Arts總監張忠為表示，威尼斯雙年展是世界上最重要的國際展覽，多明妮可作為一個傑出的藝術家，展現出源源不絕創意，並橫跨多媒材創作出令人驚豔的作品；使用最新的科技的同時，具體呈現人類共同的經驗。宏達電支持該藝術家受邀於2019威尼斯雙年展，並協助她第一個VR藝術作品的創作。（編輯：郭萍英）1080509