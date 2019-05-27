智慧膠帶全紀錄 快遞宅配出包不怕求償無門

（中央社記者邱柏勝台北27日電）消費者網購最怕配送時出包，尤其高價品受損，責任時常難以釐清。不過，中山大學醫技所運用區塊鏈科技開發出的「BiTape智慧物流監控膠帶」，將可解決這個網購過程痛點。

為落實產學合作，科技部自2015年起推動「運用法人鏈結產學合作計畫」，除輔導大專院校研發團隊培養專利智財、商品化及市場擴展的能力外，2019年新增透過Boot Camp集訓方式，讓各研發團隊可以互動交流，進而「強強聯手」，串連「國際產學聯盟計畫Gloria」、「新型態產學研鏈結計畫－價創計畫」等計畫資源，打造出跨團隊的技術合作開發平台。

這次BootCamp集訓課程，共有來自各大專院校共12組新創團隊，其中相當受到矚目的，是由中山大學醫學科技研究所副教授莊承鑫率領的「BiTape智慧物流監控膠帶」團隊，團隊運用時下熱門的區塊鏈科技，結合具備電子感測器的創新膠帶，能偵測受壓力、溫濕度變化與貨品位置等，並將資料儲存於區塊鏈上，實現全程監控物流。

中山大學表示，電商的崛起改變了消費者的購物行為，快遞宅配幾乎已成為一般人生活必需，但配送過程出包的新聞事件層出不窮。有了BiTape智慧物流監控膠帶，未來當宅配商品在運送過程中遭受不當對待，例如重摔、調包，或是冷凍宅配溫度異常，智慧膠帶中的感測元件會將訊號經由後端處理電路傳送至雲端平台，並利用區塊鏈「智能合約」加密及分散式分類帳，建立不可竄改的即時記錄。

因此，這些交易具有可追蹤、難以竄改與不可逆轉的特性，將可實現全程貨品追蹤，有效降低貨物配送時損壞與遺失的可能性，並可提升客戶對高單價及易碎物品貨物的配送需求。

莊承鑫表示，推出BiTape智慧物流監控膠帶的目的，不是要讓現有的物流被檢視，而是提供更好的工具，讓電商、物流業者與消費者三方都能有載具確認物品被安全送達，配送過程可被完整揭露，「當你收到商品有被摔過，都會想知道是在哪個環節被摔的，尤其是保險公司。」

莊承鑫說，目前宅配貨物損壞的賠償上限，通常只有新台幣3000元，這是因為台灣物流業盡可能壓低（保費）成本的結果。但若有辦法做到全程追蹤貨品，且消費者願意多負擔保險金額，也容易釐清毀損責任時，保險公司就不必「矇著眼賠錢」。

「這是個很大的市場」，莊承鑫表示，若能做出市場區隔，「我們的利潤也會增加」。目前BiTape智慧物流監控膠帶已經申請專利，也有業者表態合作，但莊承鑫坦言，僅靠新創團隊力量有限，需有大型物流業者願意投入，才有機會快速擴大市場，並進軍跨境網購。

這次Boot Camp第一名團隊，是由成功大學醫學院生物化學暨分子生物學研究所特聘教授莊偉哲所主導的「蛋白質藥物修飾平台」研究團隊獲得，雖尚未進入新創公司營運階段，但已為台灣生技業新藥研發找到突破口。

團隊成員張耀宗表示，新藥開發相當冗長，也是最耗資源的階段，但很多新藥開發到臨床階段前就會中止，主因是新藥的蛋白質沒有活性，或是活性不穩定。

不過，透過「蛋白質藥物修飾技術平台」的技術，可在開發階段協助化學修飾或雙硫鍵修飾，改善蛋白質藥物的療效，溶解性，免疫原性，並讓蛋白質在人體內延長活性，降低新藥開發的失敗率。

然而，張耀宗也不諱言，團隊雖在技術上領先，但對進入市場後的營運策略，以及如何尋求大型藥廠合作，還有一段路要學習。這次參與BootCamp集訓的課程後，他認為對學習計畫管理、有效客層分析等，都有很大幫助，未來若能獲得有關客戶導向與市場分析的進一步輔導，相信有機會打造出具國際競爭力的新藥團隊。

科技部表示，未來法人鏈結計畫將持續與各校國際產學聯盟（Gloria）合作，透過Gloria整合校內能量，由學校推薦優秀學界技術，法人提供加值服務，串接產學合作推動能量，結合雙邊計畫資源，擴大產學研合作綜效，激盪產學合作雙贏的火花。（編輯：鄭雪文）1080527