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全新iPod touch支援AR遊戲 容量最高256GB

最新更新：2019/05/28 22:28

（中央社記者吳家豪台北28日電）蘋果公司（Apple）今天無預警發表全新iPod touch，搭載A10 Fusion晶片，效能較前一代提升2倍、繪圖能力提升3倍，支援擴增實境（AR）遊戲，儲存空間最高256GB，開賣時間未定。

全新iPod touch提供32GB、128GB、256GB儲存空間，售價分別為新台幣6490元、1萬90元、1萬3690元，是入手門檻最低的iOS裝置。外觀有粉紅色、銀色、太空灰色、金色、藍色、紅色可選。

新款iPod touch搭載4吋Retina顯示器，厚度6.1公釐，重量88公克，可使用蘋果今年3月發表的Apple Arcade遊戲服務，以及能與多達32人同時進行視訊或音訊通話的群組FaceTime功能。

蘋果產品行銷副總裁喬衛克（Greg Joswiak）在新聞稿表示，蘋果讓最平價的iOS裝置變得更好，效能提升2倍，並支援群組FaceTime、擴增實境等功能。iPod touch的超輕薄設計適合在攜帶外出時用來玩遊戲、聽音樂等。（編輯：李信寬）1080528

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