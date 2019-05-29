科技部TTA館秀科技新創能量 億元步道成亮點

（中央社記者蔡芃敏台北29日電）新創展會InnoVEX今天登場，科技部表示，這次號召海內外優秀新創團隊組成TTA專館，更集結18家募資或是估值已超過新台幣1億元的廠商形成「億元步道」，是本次展覽一大亮點。

新創展會InnoVEX從今天開跑，科技部整合7大創新創業計畫資源及國內外團隊，成立台灣科技新創基地館（TTA），將展出健康醫療、人工智慧物聯網（AIoT）應用及先進製造等，並規劃未來生醫、智慧生活、科技新創等3大主題，同時協助參展團隊鏈結潛在資金與人脈。

科技部產學司長邱求慧致詞時表示，這次號召海內外79個最優秀的新創團隊組成TTA專館，包含6個在國際展獲獎新創團隊。

邱求慧說，TTA成立一年多以來，吸引各國新創組織、加速器，科技部已經輔導超過100個團隊，也讓新創產業估值大幅提升。值得關注的是，本次TTA館也集結18家募資或是估值已超過新台幣1億元的廠商，形成「億元步道」，技術含金量與商業價值都備受肯定。

他說，民眾參觀InnoVex新創特展時，不妨到TTA館，一覽台灣最優質的新創團隊。

科技部指出，科技部各項創業計畫均強化「國際化」及「鏈結資金」，透過TTA這項國際級青年創新創業聚落，扮演海內外新創資源樞紐。

科技部說，在吸收美國消費性電子展(CES)、法國新創展VIVA TECH參展經驗後，期盼能在InnoVex新創特展中獲得佳績。（編輯：楊凱翔）1080529