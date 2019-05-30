資策會MIC：台灣5G手機產值 2024年估2兆元

資策會MIC預估到2024年，台灣5G手機出貨可達2.72億支，產值可達新台幣2兆元。（示意圖／中央社）

（中央社記者鍾榮峰台北30日電）資策會MIC預估到2024年，台灣5G手機出貨可達2.72億支，產值可達新台幣2兆元。觀察台北國際電腦展5G動態，MIC點出6大科技趨勢。

台北國際電腦展（Computex Taipei）於5月28日至6月1日舉行，資策會產業情報研究所（MIC）針對5G動態提出6項關鍵新科技趨勢，包括5G邊緣運算、5G全時連網筆電、5G新路由器、5G真速連網與延展實境（XR）智慧應用、公民寬頻無線電服務及小型基地台、5G系統單晶片。

MIC指出，今年將正式邁入5G商用元年，現階段國際通訊系統設備大廠實際簽訂的5G商業合約，已超過100份，首波商機來自美國、韓國、中東、英國、瑞士等步入5G商用化的國家，預期未來5年5G滲透率最高市場將是美國、韓國與日本。

觀察5G智慧型手機出貨趨勢，MIC預估，台灣5G智慧型手機出貨在2020年將達4220萬支，產值約新台幣5236億元，占全球5G手機市場比重約51%，占台灣手機總出貨約12.5%。預估到2024年，台灣5G手機出貨可到2.72億支，產值將可達新台幣2兆元。

觀察5G晶片設計趨勢，MIC指出，目前5G手機晶片是應用處理器與基頻晶片分離，整合式系統單晶片具備面積更小與低功耗的優勢，將商用化後可望帶動5G手機及行動終端市場成長。

在5G電信服務帶動下，MIC表示，5G家用和行動路由器等產品，已在美國、歐洲、澳洲等國際市場銷售，預估到2023年，全球5G路由器產品產值約新台幣1333億元。（編輯：楊玫寧）1080530