台北電腦展三大趨勢浮現 電競PC看年增一成

台北國際電腦展28日起連續5天登場，今年共有來自30個國家、1685家廠商參展，現場展出各式電競產品。中央社記者王飛華攝 108年5月28日

（中央社記者鍾榮峰台北30日電）台北國際電腦展持續登場，資策會MIC觀察指出，高效能運算、電競與人工智慧應用三大趨勢浮現，其中預估今年電競PC市場，仍有10%年成長率。

台北國際電腦展持續熱鬧登場，今年Computex以建構全球科技生態系為定位，涵蓋人工智慧與物聯網、5G、區塊鏈、創新與新創、以及電競和延展實境等五大主題，搭配新創特展InnoVEX與智慧物聯解決方案SmarTEX作為展覽亮點。

資策會產業情報研究所（MIC）指出，此次台北國際電腦展可看出高效能運算、電競與人工智慧創新應用三大趨勢。

其中在高效能運算部分，MIC表示，今年雖有商用換機需求支撐，不過美中貿易衝突持續可能造成企業支出緊縮。為刺激PC商用、因應網路直播與數位內容創作需求，晶片大廠朝向提升晶片效能發展。今年英特爾（Intel）與AMD等均發表新款高效能處理器。

電競是今年Computex重要主題，也是PC廠商角力重點。包括AMD和Nvidia等推出電競應用新架構，此外品牌大廠Dell、Lenovo、Acer、Asus也發表搭載Nvidia或AMD顯示卡的電競桌機、筆電與電競周邊產品。

MIC指出，電競PC市場歷經2014年以來高度成長後，市場成長率漸趨緩，不過受惠Nvidia、AMD與PC品牌廠力推新款顯示卡與電競PC，預估今年電競PC市場仍有10%年成長率，電競桌機與電競筆電合計出貨量可到1785萬台。

在創新應用部分，MIC指出，展會中越來越多業者運用人工智慧AI晶片開發多元終端裝置，由於影像分析所需要的數據資料庫取得門檻較低，終端廠商多由影像方面應用著手，也成為展出重點。

此外也有部分廠商切入人工智慧語音應用，MIC表示，目前語音轉文字到自然語言分析，多用雲端推論方式進行，新創廠商利用人工智慧分析多人交談聲波，區分各個交談者的聲音，並搭配晶片成為完整解決方案，未來有機會應用在助聽器、降噪耳機等。（編輯：林興盟）1080530