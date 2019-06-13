新iPhone天線傳混合設計 軟板升級4層板

（中央社記者鍾榮峰台北13日電）蘋果下半年新款iPhone設計外界關注。分析師預期，6.1吋新款LCD版iPhone的上天線，可能維持MPI與LCP混合設計；新iPhone的NFC軟板天線，也會升級到4層板。

天風國際證券分析師郭明錤報告預估，今年下半年6.1吋新款LCD版iPhone的上天線（UAT），可能仍維持軟板異質PI（Modified PI）與液晶聚合物LCP（Liquid crystal polymer）混合的設計。

報告指出，原因在於新6.1吋LCD版iPhone是下半年新機型中的低階機種，MPI成本較LCP低；此外若全採用LCP設計，日本廠商村田製作所（Murata）將成獨家供應商，供應風險高；再者調整設計後，MPI仍能符合蘋果技術標準。

在軟板設計部分，報告預期，今年下半年新款iPhone的近距離無線通訊（NFC）軟板天線，會從2層板升級到4層板，價格也明顯增加。

展望明年新款iPhone設計，報告預期明年下半年新款iPhone將支援5G通訊、且LCP用量將增加，因此預期蘋果需要更多LCP供應商，降低供應風險。

此外明年下半年高階新款有機發光二極體（OLED）版iPhone，將採用Y-OCTA面板觸控技術與COP（Chip On Pi）封裝技術，可降低成本、減少面板厚度與縮小邊框，有利外觀設計。

今年新款iPhone規格功能各界關注，分析師預估相機鏡頭升級是今年下半年新iPhone最大賣點之一。其中6.5吋OLED版、5.8吋OLED版和6.1吋LCD版3款，後置相機分別升級到3顆鏡頭、3顆鏡頭與雙鏡頭。

市場一般預期，今年新iPhone可能推出6.5吋OLED螢幕、5.8吋OLED螢幕、以及6.1吋LCD螢幕等3款機種，螢幕上方的「瀏海」面積與去年機種相同。今年新iPhone將支援雙向無線充電，可能均採用Lightning連接線，並無支援USB Type-C功能。（編輯：林興盟）1080613