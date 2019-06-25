福衛七號發射後地面操作最忙 24小時輪班緊盯

福爾摩沙衛星七號是台美近10年來最大的科技合作案，在台北時間25日下午14時30分發射升空。（路透社提供）

（中央社記者劉麗榮台北25日電）福衛七號今天下午順利發射升空後由操作團隊接手，福七操作指揮官蕭文宗說，團隊已經模擬多次，但還是會有點緊張。前兩週最為關鍵，必須24小時輪班監控，確保衛星穩定運行。

福爾摩沙衛星七號是台美近10年來最大的科技合作案，在台北時間今天下午14時30分發射升空，總統蔡英文也親赴新竹太空中心觀禮。火箭升空後，國研院太空中心與美國甘迺迪太空中心的發射控制中心同時響起一片歡呼聲和掌聲。

影片來源：SpaceX YouTube頻道

太空中心預計火箭發射後約91分鐘，衛星將開始與火箭分離，6枚衛星完全分離歷時約16分鐘，分離後的衛星軌道高度約720公里，以傾角24度繞行地球。

蕭文宗受訪指出，衛星升空後，就是操作團隊開始忙碌的時候，團隊先前使用衛星模擬器至少完整演練過5次以上，這一兩週也在做操控軟體、排程軟體的最後確認檢查，「整裝待發」。

即使已有豐富的衛星操作經驗，蕭文宗說，還是會有點緊張，因為衛星發射後的狀況很難預測，最擔心發射過程的震動與溫度環境使元件受損，這一切都要等衛星與地面接收站第一次通訊，請衛星下傳資料才有辦法一一檢查，以過去經驗，多少都有需要修復的狀況。

因此，衛星發射後的兩週到一個月之內，地面操作人員必須24小時、兩班制監控，直到衛星運行狀況穩定後才能恢復正常班。

影片來源：財團法人國家實驗研究院國家太空中心 YouTube頻道

太空中心表示，預計火箭發射後165分鐘，福衛七號將與澳洲達爾文海外站首次通聯；發射後378分鐘，與位在中壢及台南的台灣地面站進行首次通聯。但實際通聯時間需等獵鷹重型火箭傳回衛星與火箭分離時刻的狀態向量（state vector），才能讓地面站據以計算模擬衛星的位置。

蕭文宗說，衛星與火箭分離後，會自動運作到某個狀態停下來，這時候要先做「身體檢查」，地面操控系統會對衛星下達指令，要求傳送元件的溫度、電流、電壓等資料。

他說，衛星下傳的資訊就像體檢健康表一樣，有著密密麻麻的數據，黃色是警告，紅色代表異常，操作人員會針對紅、黃色項目進行檢查，檢查完後，衛星儀器才會真正「開機」，開始執行任務。

有「太空最準確溫度計」之稱的福衛三號自2006年4月15日發射迄今逾13年，接替福三的福七升空後，未來每天會經過台灣6次，每次只有短短6到12分鐘，蕭文宗說，操控人員要事前規劃好要下的指令，抓緊時間跟衛星「溝通」。

這次福七使用的衛星操控軟體和排程軟體都是國內自行研發，徹底擺脫長久以來受制於國外操控軟體與技術支援，逐漸走出自己的路。（編輯：林孟汝）1080625