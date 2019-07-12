臉書幣Libra安全性受質疑 全球發行前景堪憂

（中央社倫敦12日綜合外電報導）臉書與多個合作夥伴為了降低交易成本，讓用戶免由金融系統即可享受更多服務，在6月發表虛擬貨幣Libra計畫，但被聯準會主席鮑爾評論應該暫停後，再被川普推文批評可靠性很低。

●臉書幣（Libra）是什麼？

臉書、WhatsApp和Messenger用戶可以在臉書平台上買臉書幣，存到叫Calibra的數位錢包裡，用來支付其他用戶或商家。

英國金融專家多弗里斯比（Dominic Frisby）指出，儘管營銷文案和白皮書裡彰顯臉書幣特性，不斷提到區塊鏈、去中心化和無需許可（permissionless），但實際並非如此。

他說：「據我所知，臉書幣既不去中心化，也不是無需許可。一個不具備去中心化、不帶挖礦獎勵特性的區塊鏈就不能叫區塊鏈，它只是一個數據庫。」

臉書幣是一種基於數據庫的加密結算貨幣，有硬貨幣資產為依託，有獨立管理機構。所以，臉書幣不同於比特幣、數位信用額，也不同於傳統貨幣。

但是，在基於數據庫的支付系統之外再造出一個加密貨幣，難道不是畫蛇添足嗎？

臉書的說法是，臉書幣具有比特幣的全部優點，卻沒有它的弊端。具體來說，就是跟比特幣一樣即時、全球化，但比後者安全、穩定。而且對環境（電力成本、硬體開支等）無害，因為它不需要挖礦。

●臉書幣有什麼用途？

臉書說，網路叫車平台Uber、Visa和萬事達（Mastercard）信用卡、網上支付PayPal、跨國電信公司伏德風（Vodafone）、eBay、Spotify等將來都可能會接受臉書幣付款。隨著更多商家和機構接受臉書幣，用戶可以用臉書幣付各種帳單、掃碼購物、搭乘公共運輸車輛。

這些操作用支付寶、微信支付、蘋果支付等都能完成，而且沒有額外收費。

但不同之處在於，這些現有的行動支付沒有自己的加密貨幣，而臉書不光有數位錢包，還有專門為這個錢包而設的虛擬貨幣。

●臉書幣必要性為何？

臉書說，臉書幣和存放它的Calibra肩負著重大使命—在傳統金融服務落後之處，提供便捷可靠的支付渠道，賦予智慧型手機用戶更大的金融自由。

這個目標群體大約有17億人，其中包括大量發展中國家沒有銀行帳戶的女性。

到2020年上半年，幾乎每個地球人都擁有至少一部智慧型手機，而智慧型手機為很多窮人提供上網管道和即時支付的工具。有了臉書幣，這個工具無疑更方便。

評論人士認為，更明顯的是臉書在挖掘用戶群數據庫的商業價值，在用戶基礎上創造一種內部儲備貨幣和支付系統。

●臉書幣安全嗎？

負責臉書幣的臉書主管馬卡斯（David Marcus）接受BBC採訪時說：「這是臉書發起的項目，沒錯。但是，它明年在市場亮相時，就不是臉書掌控的項目了。我們（聯盟成員）投票權是均等的。」

臉書的宣傳口號是：你或許不信任我們，但你總得信任Visa、PayPal和Uber。

臉書在保護用戶隱私和數據安全方面的紀錄並非潔白無瑕，而數位貨幣也一樣毀譽參半，除了市場波動劇烈，還涉及洗黑錢和金融詐騙等犯罪活動。

針對幣值波動劇烈的擔憂，臉書表示臉書幣跟一籃子成熟貨幣掛鉤，包括英鎊、美元、日圓和歐元。

管理臉書幣的獨立機構設在令人心安的瑞士日內瓦。臉書幣聯盟有28個創辦成員，各自擁有同等投票權，來自金融、電商和數位貨幣等產業。臉書幣聯盟計劃擴展到100個成員。

臉書幣支付系統Calibra安全性，據稱是向銀行和信用卡系統的安全防範看齊，採用與後者相同的認證和反詐騙機制，用戶錢幣失竊可以得到補償。

但各國政府對社群媒體和網路金融身分認證有不同的法規，臉書幣會不會遇到水土不服的問題，現在不清楚。

2009年臉書推出類似的支付系統－臉書虛擬點數（Facebook Credits），兩年後關閉，主要原因是響應者寥寥無幾，因為缺乏信任。

●合作夥伴加入臉書幣計畫有什麼好處？

BBC知名科技記者塞倫瓊斯（Rory Cellan-Jones）說，臉書幣代表了臉書的未來，以及錢幣的未來，矽谷不少巨頭和創投基金都已加盟。

畢竟這是一種依託社群網站和軟體流通的加密貨幣。臉書幣在臉書業務架構裡的定位不是搖錢樹，收取的費用幾乎可以忽略不計，但廣告商可能需要為此付溢價，因為交易速度和效率提高了。而臉書賺錢重點在其他方面，例如提供附加價值服務等。

參與臉書幣聯盟的大公司需要付加盟費1000萬美元，這筆錢給它們換來的除了在聯盟裡的平等股權，還為它們打開了潛在價值難以估量的臉書網路數據庫。

●各國對臉書幣反應

臉書目標是創造全球通用的數位貨幣，但使用臉書幣的手機軟體和相關服務必須遵守所在國的市場規則，接受本地監管。

－美國

美國總統川普批評比特幣（Bitcoin）、臉書幣和其他加密貨幣，要求有意「成為銀行」的企業先取得銀行業許可證，並遵守美國和全球規範。

路透社報導，川普推文指出：「我不是比特幣和其他加密貨幣粉絲，它們根本不是錢，價值高度波動，且無中生有。」

他還說：「如果臉書和其他公司想要成為銀行，他們必須取得新的銀行業許可證，且遵守所有銀行業規定，就像其他銀行一樣，包括國內和國際（規定）。」

美國聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）告訴國會議員，臉書計劃發行臉書幣，除非臉書化解有關隱私、洗錢、消費者保護和財務穩定等疑慮，否則不能推動這項計畫。

－中國

臉書進不了中國，它旗下的WhatsApp和Messenger也一樣。

目前中國有3大移動支付：阿里的支付寶、騰訊的微信支付和中國電信的翼支付。勢力較弱的還有中國移動、中國聯通提供的移動支付服務。

它們和Libra及其支付系統一樣，附著在用戶數據庫上。最大的不同是它們沒有自己的數碼幣，用來結算的還是人民幣。

－印度

印度目前對虛擬貨幣的政策如果不是充滿敵意，至少也是冷淡、不友好的。最新統計報告顯示，明年臉書幣推出時，全世界只有12個市場可能做好了接納它的準備。

WhatsApp在印度現有3億用戶。但印度政府正在打擊亂象頻生的虛擬貨幣業。

－英國

一位不願透露姓名的外匯圈業者對BBC表示，最難、成本最大的是合規部分。

還有身分認證。有些國家規定用公民身分證認證，但美國、英國之類先進國家沒有這個相對簡單易行的認證機制，英國甚至沒有個人身分證。（譯者：陳昱婷/核稿：徐睿承）1080712