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手機拍照檢查牙周病 日大學與企業推AI技術

最新更新：2019/07/12 16:36

（中央社東京12日綜合外電報導）日本福岡牙科大學和熊本市一間新創企業，正在進行一項人工智慧（AI）技術實驗，有約40名牙周病患者參與，只要用智慧型手機拍照上傳，就能由AI檢測患者是否有牙周病。

日本放送協會（NHK）報導，這項實驗是透過智慧型手機拍攝口腔後上傳，由AI來分析牙齒健康狀態。

福岡牙科大學表示，因為牙周病易於從牙齦顏色及形狀等來掌握症狀，比較適合用AI的照片分析功能來進行檢測。

目前牙周病是由醫師等使用針狀器具來檢查，這次實驗的AI技術並非要取代醫師，而是定位在簡易檢查。

透過這項AI技術，民眾可在自家輕鬆地察覺口腔狀況，有助提高健康意識，達到早期發現、早期治療。

這項實驗將進行到本月底，過程中將由醫師來檢證AI分析結果的精確度，並希望這項技術能在明年進入實用階段。

一名參加這項實驗的患者說，只需要拍照就能簡單地得出結果，「特別對高齡者等來說是一大福音」。

福岡牙科大學牙周病學領域的教授坂上龍資說，牙周病也被稱為是「沉默的疾病」，經常在沒注意的情況下變嚴重，希望可以透過AI技術讓患者及早接受治療。（譯者：黃名璽/核稿：陳政一）1080712

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