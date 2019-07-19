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臉書幣Libra恐威脅全球經濟 G7財長嚴正關切

最新更新：2019/07/19 13:56
臉書6月宣布推出臉書幣Libra的計畫後，各國政府相繼表達關切。（圖取自Libra網頁libra.org）
臉書6月宣布推出臉書幣Libra的計畫後，各國政府相繼表達關切。（圖取自Libra網頁libra.org）

（中央社法國尚蒂利18日綜合外電報導）七大工業國集團（G7）財長及央行總裁舉行會議，會中不斷對臉書計劃發行加密貨幣Libra恐危及全球經濟發出嚴重警告，使得臉書幣發行計畫面臨新衝擊。

臉書上個月宣布推出臉書幣Libra的計畫後，各國政府相繼表達關切，也有批評聲浪指出，用戶在臉書上散布假消息和極端主義分子影片，臉書早已名聲受損。

擔任G7輪值主席國的法國在聲明中表示，G7「同意像是Libra等計畫可能會影響貨幣主權和國際貨幣體系的功能」。G7財長及央行總裁在法國巴黎附近的尚蒂利集會，兩天會議將於今天結束。

法國表示，像是Libra這樣的計畫有「全球和可能的系統性足跡…引起恐有監管和系統性風險的嚴重擔憂，以及更廣泛的政策議題，必須在這樣的計畫落實前解決這些問題」。

法國經濟財政部長勒麥爾（Bruno Le Maire）表示，企業應該不能夠創造主權貨幣（sovereign currency）。

法國央行總裁戴加祐（Francois Villeroy de Galhau）說，G7成員全體一致非常強烈表達，要有警戒心和迅速採取行動的希望。

他否認財長和央行總裁尋求遏止任何形式的金融創新，但表示「某種程度上，絕對不能損害消費者安全和對交易價值造成不穩定性」。

他告訴法國BFM財經新聞電視台（BFM Business）：「對於這個計畫有許多問題待解，但毋庸置疑地，在這些問題得到確切解答之前，不能啟動這項計畫。」

德國財長蕭茲（Olaf Scholz）表示，所有出席會議的財長和央行總裁都對Libra持強烈保留態度。

他說：「我們說的是貨幣穩定性、安全性、資料保護和民主控制。」（譯者：陳昱婷/核稿：徐睿承）1080719

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