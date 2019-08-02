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科學家成功3D列印瓣膜 日後有望作出完整心臟[影]

最新更新：2019/08/02 17:26
美國科學家們成功以膠原蛋白為原料，用3D生物印表機作出能在人體運作的心臟瓣膜。（圖取自College of Engineering, Carnegie Mellon University YouTube頻道網頁youtube.com）
美國科學家們成功以膠原蛋白為原料，用3D生物印表機作出能在人體運作的心臟瓣膜。（圖取自College of Engineering, Carnegie Mellon University YouTube頻道網頁youtube.com）

（中央社華盛頓1日綜合外電報導）美國科學家們成功以膠原蛋白為原料，用3D生物印表機作出能在人體運作的心臟瓣膜。這項突破有朝一日還能製作出整副心臟。

「科學雜誌」（Science）今天刊出這個最新成果。相關技術能複製出複雜的支撐組織，提供人體器官運作所需的結構與生化信號。

本項研究的共同作者之一費恩柏格（Adam Feinberg）告訴法新社：「我們能展現的，就是能實際以3D列印出一個用膠原蛋白所做的心臟瓣膜，而且它能運作。」

科學家過去嘗試列印的支撐組織名為心肌細胞外基質（extracellular matrices），但因薄膜仿真度不夠且問題難以解決，受限頗多。

膠原蛋白普遍存於人體各個組織，因此成為這項任務的理想原料。但一開始它本身為流體，且在列印時會成為一團像果凍的凝膠團。

但這次卡內基美隆大學（Carnegie Mellon University）的科學家已克服難題。他們透過快速調整酸鹼值，讓膠原蛋白在精準地控制下，凝結成固態。

這項技術有朝一日將成為苦候心臟移植患者的福音，但仍必須經過動物試驗及人體臨床驗證。（實習編譯：陳意安/核稿：陳亦偉）1080802

影片來源：College of Engineering, Carnegie Mellon University YouTube頻道網頁
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