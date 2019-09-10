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iPhone新3款蓄勢待發 7大預測一次看
首頁 / 科技

iPhone新3款蓄勢待發 郭明錤提7大預測

最新更新：2019/09/10 09:42
蘋果即將推出新iPhone，分析師郭明錤預測可能有新色、三鏡頭浮現等，但由於欠缺新賣點，下半年新品出貨量可能年減5%到10%。圖為iPhone XR。（中央社檔案照片）
蘋果即將推出新iPhone，分析師郭明錤預測可能有新色、三鏡頭浮現等，但由於欠缺新賣點，下半年新品出貨量可能年減5%到10%。圖為iPhone XR。（中央社檔案照片）

（中央社記者鍾榮峰台北10日電）蘋果即將推出新iPhone，分析師郭明錤提7大預測，包括不支援觸控筆、不支援雙向無線充電、可能有新色、三鏡頭浮現等，由於欠缺新賣點，下半年新品出貨量可能年減5%到10%。

蘋果將在美國時間9月10日舉辦特別活動，外界預期將發表3款新iPhone產品。

天風國際證券分析師郭明錤出具報告對新款iPhone功能和出貨量提出7大預測，他評估新款iPhone不會支援觸控筆Apple Pencil輸入。

在連接埠和充電功能，報告預測，新款iPhone依舊為Lightning連接埠，而不會採用USB-C規格。在充電器部分，6.5吋與5.8吋有機發光二極體（OLED）版iPhone將隨機附贈配備USB-C的18W充電器，6.1吋LCD版iPhone維持配備USB-A的5W充電器。

在無線充電部份，郭明錤修正先前預估，由於充電效率可能無法滿足蘋果標準，因此新款iPhone可能不支援雙向無線充電。

在外觀部分，報告預期，新款iPhone外觀設計與「瀏海」設計不變，但多了新款色系。

在鏡頭部分，郭明錤預估，6.5吋與5.8吋OLED版iPhone將配備三鏡頭。

此外，3款iPhone均配備非接觸式超寬頻UWB（Ultra-Wideband）技術，可應用在室內導航與物件追蹤服務。

展望出貨表現，郭明錤預估，由於欠缺創新賣點，預測3款新iPhone在今年下半年出貨量較去年同期衰退5%到10%，出貨量約6500萬支到7000萬支。不過由於舊款iPhone降價後需求增加，預估今年全年iPhone出貨量可到約1億8000萬支。

展望明年，分析師預期明年下半年3款新iPhone均將全部支援5G，主要是蘋果併購英特爾（Intel）數據機晶片事業群後，會有更多資源可開發5G版iPhone。

先前蘋果與晶片大廠高通（Qualcomm）和解，加上英特爾（Intel）退出開發5G基頻晶片，也讓市場高度期待明年下半年iPhone將支援5G。（編輯：鄭雪文）1080910

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