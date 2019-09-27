資策會推智慧節奏飛輪 搭配多媒體和體感回饋

（中央社記者鍾榮峰台北27日電）台灣創新技術博覽會持續登場，資策會展示智慧節奏飛輪系統（CyclingBeats），可搭配多媒體和體感回饋機制，讓使用者以類似遊戲方式體驗騎乘感受。

智慧節奏飛輪系統改造智慧飛輪車，蒐集壓力感測和動作感測等數據，以數據精準建議騎士調整姿勢，搭配軟硬整合的應用與APP等介面，可提高飛輪硬體的產品附加價值。

資策會數位服務創新研究所副主任周世俊表示，智慧飛輪是將壓力感測與動作感測器改裝於飛輪車的關鍵位置，感測騎士騎乘時的訊息，包含站立坐姿、不同把位、左右施力比例、功率、踏頻等功能，再結合互動課程。

此外，相關系統可模擬飛輪教室的教學情境，讓使用者隨著音樂節奏和教練影片，透過APP提示變換坐姿、站姿、把位等；在運動開始前會出現目標值，結束時依照功率、踏頻、阻力的數值，提供此次騎乘達成值。

為了讓使用者直覺使用、提升運用體驗，還有一系列多媒體和體感回饋機制，例如教練影像、街景影像、功率訓練課程、姿勢監督訓練課程等，用多媒體方式自我訓練，還可外加速度感吹風、環境香味等體感回饋機制。（編輯：郭萍英）1080927