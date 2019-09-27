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專訪／微軟來台30年 首席營運長何虹：台灣人真的很好學
首頁 / 科技

總統：微軟加碼投資 讓世界看見台灣研發能量

最新更新：2019/09/27 12:15
總統蔡英文（前左2）、美國在台協會（AIT）處長酈英傑（Brent Christensen）（前右）等人，27日出席台灣微軟點亮30、微軟AI研發中心擴建落成典禮。中央社記者謝佳璋攝 108年9月27日
總統蔡英文（前左2）、美國在台協會（AIT）處長酈英傑（Brent Christensen）（前右）等人，27日出席台灣微軟點亮30、微軟AI研發中心擴建落成典禮。中央社記者謝佳璋攝 108年9月27日

（中央社記者吳家豪台北27日電）總統蔡英文今天出席微軟AI研發中心擴建落成記者會表示，感謝微軟加碼投資台灣，期待這座落腳台灣的頂尖AI研發中心能成為下一個世代關鍵技術的重要推手，讓世界看到這片土地的研發能量。

微軟來台30週年，今天宣布去年在台灣成立的亞洲第一個AI（人工智慧）研發中心因規模擴建，搬遷至新的辦公室，採用天燈等在地化設計及永續建材，加碼投資台灣AI產業研發聚落。

蔡總統表示，今天落成主題是「台灣微軟點亮30」，代表的意義是台灣與微軟相互扶持、共同奮鬥的歲月。微軟在電腦發展歷史上占有相當重要的角色，不僅為科技帶來許多貢獻，也從使用者體驗推出平易近人的產品，帶來便利生活。

總統蔡英文（中）27日出席台灣微軟點亮30、微軟AI研發中心擴建落成典禮，向美國在台協會（AIT）處長酈英傑（Brent Christensen）（右）握手致意。中央社記者謝佳璋攝 108年9月27日
總統蔡英文（中）27日出席台灣微軟點亮30、微軟AI研發中心擴建落成典禮，向美國在台協會（AIT）處長酈英傑（Brent Christensen）（右）握手致意。中央社記者謝佳璋攝 108年9月27日

總統說，與她同年紀的人曾習慣用手寫記事或用打字機打字的年代，很多人也曾苦惱電腦開機後要執行很多複雜指令。Windows 95問世後，徹底改變了使用電腦的習慣，上班族或大學生寫報告使用Office，在文書處理上也提供便利功能，並隨著時代推陳出新。

總統指出，保有創新能量的微軟不僅在眾多競爭者中不斷進步，享譽國際，在今年更成為全球第3家市值突破1兆美元的公司。很高興微軟加碼投資台灣，目前為止，台灣微軟員工約600位，其中595位都是台灣人，微軟人才培育計畫參與人數已超過1800人。

蔡總統表示，AI從過去不易親近，演變到大量應用在生活中，例如個人健康助理、商業情報分析等，是過去想像不到的事情。AI發展關鍵除了技術，最重要的要有想像力，在台灣民主環境成長的年輕人絕對可以有幫助。

總統特別感謝微軟加碼投資台灣，期待這座落腳台灣的頂尖AI研發中心，能成為下一個世代關鍵技術的重要推手，讓世界看到這片土地的研發能量。

微軟AI研發中心辦公室位於台北市政府捷運站上方的國泰置地廣場31、32樓，結合天燈等在地化設計，空間大量使用鶯歌燒陶元素。辦公室中隨處可見白板，方便研發團隊隨時開啟動腦會議，並設有獨立休息室、育嬰室、性別友善的無障礙廁所與無障礙會議室。

今天記者會也展示一系列AI技術應用，包括微軟Windows Hello臉部辨識解鎖系統、3D防偽檢測技術，可強化門禁、上下班管制等生物認證系統的安全性；「視覺文字智慧」是微軟開發中的文字辨識技術，無論扭曲、旋轉、圖文混合或圖片格式的文字，都可以準確辨識並瞭解語意，進行分類或檢索。（編輯：張良知）1080927

總統蔡英文（右2）27日出席微軟AI（人工智慧）研發中心擴建落成記者會，感謝微軟加碼投資台灣，並期待這座落腳台灣的頂尖AI研發中心能成為下一個世代關鍵技術的重要推手。中央社記者吳家豪攝 108年9月27日
總統蔡英文（右2）27日出席微軟AI（人工智慧）研發中心擴建落成記者會，感謝微軟加碼投資台灣，並期待這座落腳台灣的頂尖AI研發中心能成為下一個世代關鍵技術的重要推手。中央社記者吳家豪攝 108年9月27日
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