專訪／微軟來台30年 首席營運長何虹：台灣人真的很好學[影]

台灣微軟首席營運長何虹接受中央社專訪表示，在台灣微軟的推動下，全台灣的Azure雲端基礎知識認證數曾在今年衝上全球第2多，僅次於美國。中央社記者吳家豪攝 108年9月27日

（中央社記者吳家豪台北27日電）微軟克服Windows業務下滑危機，轉型為雲端技術的科技公司。在台灣微軟推動下，台灣的微軟雲端基礎認證數今年曾高居全球第2，僅次於美國，原因不外乎台灣人的好學心。

2016年台灣微軟辦公室從台北市信義區的國泰金融大樓，搬到市政府捷運站上方的國泰置地廣場，每月租金超過千萬元，包下15到19樓共5個樓層。

走進19樓的外賓接待區，櫃檯後方的Microsoft牆是訪客必拍的打卡景點，員工座位區採自由入座，每天可以依照心情選擇不同的位置，其中許多座位都面向台北101大樓和繁華的信義區街景，就連各級主管也都沒有固定座位，可大幅增加與同事們碰面溝通的機會。

電話亭是辦公室特殊風景 果汁麥片標準配備

台灣微軟辦公室的每層樓都有獨特主題，依據主題延伸命名該樓層的會議室，主題包括台灣的山川、河流、花卉、夜市。雖然辦公室桌上一律不設電話機，但隨處可見「電話亭」，提供隔音空間給需要講電話或進行私人對話的同事們。可供休息的社交空間則有飲料機、鮮奶、果汁、麥片、餅乾等外商標準配備。

在18樓辦公室走道旁牆壁上，有Microsoft Teams團隊協作平台部門員工親手繪製的金句票選圖，所有員工經過時都可以畫記號加入票選，代表著台灣微軟實現跨部門溝通與激盪創新力。

台灣微軟今年成立30週年，微軟最著名的產品Windows，早期1.0與2.0只在美國上市，到了Windows 3.0開始在台灣販賣。Windows 3.1是第一個採圖形介面、100%翻譯成中文的版本，包括介面翻譯、中文字相容、艱澀中文字如何創建等，都代表台灣微軟深耕在地化的軌跡。

1995年推出的Windows 95加入「開始」功能表和「檔案總管」，介面大受歡迎，當時台灣微軟與在地硬體廠商，例如顯示卡、攝影機、Wi-Fi、藍牙供應商等重要合作夥伴共同打造生態系，後來推出Windows 98、Windows XP等版本，微軟與台灣硬體產業的合作也進入大爆發階段。

2016年10月微軟物聯網創新中心在台灣營運，成為台灣物聯網夥伴連結國際的平台，工作項目包含整合研發計畫、技術養成及國際推廣合作等，成果直接匯報至微軟總部，在微軟全球物聯網技術研發及整合過程中扮演重要角色。

在台設AI研發中心 何虹：台灣人真的很好學

但微軟對台灣的投資不只如此。2018年1月微軟AI（人工智慧）研發中心正式在台成立，預計2年內投資新台幣10億元，建立百人研發中心團隊，目標5年內將台灣的AI人才增加到200人。

「台灣人真的很好學」，台灣微軟首席營運長何虹是北京出生、香港長大的印尼華僑，在微軟工作已15年，驚訝於很多台灣人都具有理工背景或研發能力，為台灣人才賦予了品牌形象，而微軟希望能幫台灣培養更強的實力走向國際。

何虹接受中央社專訪表示，微軟一步一步落實自己的數位轉型，把轉型的經驗與最新技術推廣給客戶與合作夥伴。在這段旅程中，微軟關心的不只是技術上的轉型，更多是關於商業模式的轉型。

即使協助其他企業推動數位轉型，微軟也需要維持很強的核心技術。何虹說，台灣微軟鼓勵員工考取Azure雲端基礎知識認證，從主管率先做起，同事們甚至組成讀書會，「連週末也在唸書」，後來包括研發、工程部門和約聘員工都去報考，總數超過400人，目前台灣微軟超過6成員工都擁有這項認證。

「公司幫客戶做雲端，自己也要懂。」何虹透露，台灣的Azure基礎知識認證總數在今年曾衝上全球第2多，僅次於美國，這樣的好成績也鼓舞了台灣微軟2300多個合作夥伴更有意願考取相關認證。

台灣微軟Microsoft 365商務事務群副總經理陳慧蓉，目前負責Microsoft 365系列產品與服務在台灣的企業客戶端推廣與應用服務。她在2003年加入微軟，對於Windows的成長瞭若指掌，並推動台灣微軟在客戶滿意度和內部客戶中心服務意向調查方面大幅進步，成為大中華區和亞太地區的表現最佳的分公司之一。

微軟在全球有很大的客戶服務中心，台灣大約有100多位技術服務人員，接到客戶問題之後會把訊息傳遞到微軟總部。

「這也是一個我們傾聽客戶的系統」，陳慧蓉表示，微軟提升客戶服務的一項秘密武器，是Microsoft 365部門「大使」，負責到客戶公司進行教育訓練，主要來自台灣微軟的實習生計畫，通常會找大三或大四學生受訓一個月左右時間，包括產品知識、客戶應對進退、如何做簡報。

陳慧蓉觀察，實習生幾乎都是「雲端世代」，更了解怎麼去尋找資源，對微軟的幫助很大，也帶來很多創意與內部腦力激盪。對實習生而言，來到微軟可以更有自信展現自己，並學習代言產品，有助於未來的個人公關，加上很多前輩在身邊，可以獲得職涯的寶貴意見，往往在畢業前就能了解自己想做什麼。（編輯：林淑媛/張良知）1080927