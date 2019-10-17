台灣AI雲10月正式商轉 吸引150組團隊參與

台灣大哥大總經理林之晨指出，發展AI需要有完整的訓練平台，而台灣擁有完善的AI平台，有助於AI產業發展。中央社記者吳柏緯攝 108年10月17日

（中央社記者吳柏緯台北17日電）由AI國家隊打造的「台灣AI雲」10月起正式對產業提供服務。台灣大哥大總經理林之晨指出，發展AI需要有完整的訓練平台，而台灣擁有完善的AI平台，有助於AI產業發展。

由國家實驗研究院國家高速網路與計算中心領導，台灣大哥大、廣達電腦與華碩共同組成的台灣AI國家隊「A Team」，建置超級電腦「台灣杉二號」，並打造台灣第一座國家級的AI雲端服務平台台灣AI雲（TWCC），在10月正式對產業界商轉，目前已吸引150組團隊參與。

科技部次長許有進指出，TWCC目前規劃，搭載的GPU將會撥出一半的運算資源供產業界使用，另外一半則由學研界使用。運轉時數超過800萬個GPU核心小時，系統使用率達9成以上。

至於使用的收費標準，國研院國網中心副主任林錫慶說明，產業界申請使用，每小時每GPU為新台幣82元，大約是市價的85折。學研使用則有其他計算方式。會依個案有不同，

台灣大哥大總經理林之晨今天在TWCC台灣AI雲產業應用峰會致詞時，以Google推出的最新智慧手機Google Pixel 4為例指出，Google Pixel 4的規格中最引人注目的不是硬體設施，而是AI軟體。

林之晨說明，目前的智慧手機拍攝星空或月亮時仍會模糊不清，然而透過AI的運算，可以補足缺陷而將月亮的樣貌清楚呈現。他進一步表示，要做出具有這樣AI運算能力的手機，背後要有大量的訓練才能達成。如果台灣想要在AI應用領域達成這個目標、技術更進一步，需要有更強的訓練平台，而TWCC就是扮演這樣的角色。

年底5G頻譜即將展開競標，台灣大哥大副總經理劉建倫希望藉此機會，將TWCC的AI運算能力結合5G試驗場域，整合垂直領域並做進一步的規劃。他指出，第一步應用可能會以「雲端遊戲」為主。

目前台灣大哥大將新莊棒球場打造為5G實驗場域，並預計在未來導入各項5G建設，成為全台第一座智慧棒球場。劉建倫說明，盼能在棒球場的基礎上結合不同產業，直接讓這些5G與AI技術與消費者接觸。他也提到，由於台灣看棒球的人口眾多，因此將5G應用結合球場設施，是不錯的選擇。

TWCC由3家業者分工建置，華碩電腦負責機器學習人工智慧工具軟體平台開發，台灣大哥大負責網路資安與資料中心機房規劃，而廣達電腦則負責CPU/GPU計算主機及儲存設備平台建置。台灣杉二號於2018年11月取得全球超級電腦Top500第20名、全球節能超級電腦Green500第10名佳績，刷新台灣史上最佳排名紀錄。（編輯：林孟汝）1081017