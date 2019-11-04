充實基礎科學研究 陳良基：5年增200億元預算

立法院教育及文化委員會4日審查109年度科技部及所屬單位預算案，科技部長陳良基表示，希望未來5年能以每年增加約新台幣40億元、也就是5年增加200億元預算的速度穩健成長，充實基礎科學研究。中央社記者范正祥攝 108年11月4日

（中央社記者范正祥台北4日電）科技部長陳良基今天在立法院表示，希望未來5年能以每年增加約新台幣40億元、也就是5年增加200億元預算的速度穩健成長，充實基礎科學研究，並以逐年達到已開發國家投入的平均水準為目標。

立法院教育及文化委員會審查109年度中央政府總預算案有關科技部及所屬單位預算案。科技部主管109年度歲出編列441億7808萬餘元，較108年度立法院通過的預算423億1926萬餘元，增幅約4.39%，其中包括增列預算充實基礎科學研究。

陳良基指出，長期以來，政府投入基礎科學研究的經費仍有不足，甚至下滑。基礎研究經費不足危機，短期會造成研究成果與人才流失，中期會使創新亮眼的科技成果未來難以確保持續，長期下來會使國家競爭力衰退，甚至影響國家安全。

他說：「106年我國基礎研究占整體研發經費比例為7.8%」，相較低於瑞士（41.7%）、荷蘭（26.5%）、新加坡（23.8%）等國，基礎研究經費投入不足。

陳良基表示，科技部今年向行政院提出基礎科學研究計畫要求，行政院大力支持。

他說，科技部109年度預算案，其中投入科學基礎研究的預算提升至297億元，較108年度立法院通過的257億元增加40億元，「可以讓比例從7.8%升到8.3%左右」。

陳良基指出，109年度擬增加的基礎科學研究計畫40億元預算，70%用於好奇探索型基礎科學研究，19%是科研人才及國際交流，11%用於共用資源與核心設施。

民進黨立委張廖萬堅質詢時質疑，長期以來政府投入基礎科學研究經費不足，如何能讓台灣科技能在世界名列前茅、創新領先，況且對國家發展是會有危機的。

他質詢，從預算面看，要達到已開發國家投入基礎科學研究水準，大概要多少錢。

陳良基答覆，希望未來5年能以每年增加約40億元、也就是5年增加200億元預算的速度穩健成長，預計這樣5年之後再和已開發國家相比，差距就不會那麼多。

張廖萬堅質詢時再問：「也就是5年要增加200億元？」對此，陳良基答覆：「對」。

張廖萬堅說，既然政府看到了問題，就要解決問題，支持基礎科學研究預算。

包括張廖萬堅在內多位立委都支持科技部預算。民進黨立委蔡培慧呼籲，除了政府編列預算支持基礎科學研究，也應鼓勵企業投入基礎研究。（編輯：郭萍英）1081104