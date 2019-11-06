YouTube免費音樂串流服務 在台上線

（中央記者江明晏台北6日電）YouTube今天宣布YouTube Music免費音樂串流服務在台上線，並順勢推出YouTube Music Premium和YouTube Premium付費會員服務，台灣使用者於期限內訂閱Premium可免費試用3個月。

YouTube今天宣布YouTube Music免費音樂串流服務在台上線，並順勢推出YouTube Music Premium和YouTube Premium付費會員服務。即日起，這些在YouTube上的全新音樂介面與功能將陸續開放給台灣的使用者，付費會員服務則可有零廣告、下載內容、背景播放等視聽體驗。

YouTube Music Premium與YouTube Premium的訂閱方案分別為每月新台幣149元起與179元起，另有家庭方案以及即將推出的學生方案供選擇。台灣使用者於11月26日晚間11時59分前訂閱YouTube Music Premium、YouTube Premium個人方案可享有免費試用3個月的特別優惠。

YouTube Music強調，不需付費即可體驗智慧搜尋功能，即使不知道歌曲名稱，使用者也能透過輸入像是：「那首有欸嗚欸的歌叫什麼？」的搜尋指令找出想聽的音樂。此外使用者還能以詞搜曲，即便輸入的歌詞有誤也能順利找到想聽的歌曲。

YouTube Music應用程式也能根據使用者聽過的音樂、所在位置、以及正在進行的活動，動態調整主畫面顯示的推薦內容與播放清單。使用者對歌曲按下喜歡或收聽的數量越多，YouTube Music所推薦的內容就能越來越貼近喜好。（編輯：趙蔚蘭）1081106