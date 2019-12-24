中研院院士孔祥重：台灣AI模式他國難複製

（中央社記者吳柏緯台北24日電）中研院院士孔祥重今天獲頒「一等科技專業獎章」時指出，台灣面積雖然小，但也因此產業橫向連結性強、溝通暢通且迅速，且對於新技術的接受度高，是台灣發展AI的一大優勢，不過，台灣目前的AI人才不足，建議要運用政策建構出AI生態系。

科技部今天上午舉行科技專業獎章頒獎典禮，由科技部長陳良基頒發一等科技專業獎章給中研院院士孔祥重，表彰孔祥重在台灣AI人才教育領域的貢獻。

陳良基形容孔祥重是「台灣AI教育的領航人」，在科技部開始投入AI相關政策時，即透過自身的影響力整合民間力量、成立基金會，更進一步創辦台灣人工智慧學校，在20個月內為台灣培育了超過5000名的AI人才，如今都在產業界奉獻所學，為台灣創造超過新台幣100億元的產值。此外，學校也與醫療系統合作，訓練智慧醫療人才，目前已經有超過600名的醫生接受訓練。

孔祥重指出，在台灣人工智慧學校開辦之初，確實會擔心政府不支持，但沒想到向陳良基提出邀約時，他立刻就答應了。對於這樣開闊的胸襟，他印象深刻。

孔祥重指出，台灣人工智慧學校的模式只有在台灣才能實踐，在其他國家很難成，因為台灣面積雖然小，但反而成為一大優勢，產業的橫向連結與溝通暢通而且快速，想法一致，可以共同合作，同時對於新技術的接受度高。但若在國外，每個產業會各自為政，比較沒有機會有這樣的連結。

不過，他也語重心長指出，台灣的AI人才不足，建議要運用政策建構出AI生態系，尤其現在情況不好，更要把整個系統做得活、生態要做得好，自動自發就會發生很多事情，不能雄心勃勃要單打獨鬥。

孔祥重說明，台灣人工智慧學校成立至今不到2年，學生的背景來自於服務業、醫療、製造業等各式不同的企業，少則數十人，多則數百人，這些企業都很願意讓員工到人工智慧學校學習，甚至有些企業的經營者也親自來學習進修。

孔祥重也透露，人工智慧學校在國際上逐漸打開知名度，這種模式也受到重視，目前也有不少國外企業聯繫，希望可以把員工送來台灣，並在人工智慧學校學習。

孔祥重畢業於清華大學數學系，並於卡內基美隆大學取得博士學位，之後在該校任教，接著轉往哈佛大學擔任比爾蓋茲講座教授。目前是中央研究院跟美國國家工程院的院士，從2017年開始擔任台灣人工智慧學校的校長。（編輯：林孟汝）1081224