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小米攝影機傳隱私外洩 Google暫停服務連結

最新更新：2020/01/03 17:57
國外論壇傳出，小米的米家智慧攝影機串流到Google Nest Home裝置時，可能有隱私外洩風險。圖為米家智慧攝影機。（圖取自小米台灣站網頁buy.mi.com/tw/item）
國外論壇傳出，小米的米家智慧攝影機串流到Google Nest Home裝置時，可能有隱私外洩風險。圖為米家智慧攝影機。（圖取自小米台灣站網頁buy.mi.com/tw/item）

（中央社記者吳家豪、江明晏台北3日電）國外論壇傳出，小米的米家智慧攝影機串流到Google Nest Home裝置時，可能有隱私外洩風險；Google今天回應，正與小米聯繫以尋求解決方案，同時將暫停所有裝置與小米服務的連結。

國外論壇Reddit有用戶發現，把小米的米家智慧攝影機影像串流到Google Nest Home智慧顯示器時，竟然出現其他人家中的靜止影像，甚至包含嬰兒在床上睡覺的影像，引發網友討論。

Google透過聲明向中央社記者表示：「我們已經察覺此情況，並正與小米聯繫以尋求解決方案。同時，我們將暫停所有裝置與小米服務的連結。」

小米也回應指出，於1月2日獲悉米家智慧攝影機（一般版）連接Google Home Hub時，會有極小機率出現接收到其他Google用戶帳號下攝影機串流畫面的情況，對用戶深感抱歉。

小米團隊已立即採取補救措施，並修正此問題；據調查，這個問題因於2019年12月26日進行新測試，以強化攝影機線上串流品質，經與相關團隊溝通後，於2020年1月2日下午17時暫停該服務。

小米指出，米家智慧攝影機（一般版）連動Google Home Hub功能，是小米針對Google智慧家庭系統開發的功能之一，經查使用相關服務的用戶數為1044人，其中只有極少數可能受到影響；而所有使用米家APP平台連接小米米家智慧攝影機的用戶則不受影響。

小米進一步說明，目前小米安全中心已與Google溝通並一同修復相關問題，待雙方共同測試確保完善無虞後，將適時重新上線該功能。（編輯：林孟汝）1090103

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