獲頒一等科技獎章 陳志寬：半導體產業前景樂觀

（中央社記者張建中台北15日電）新思科技（Synopsys）總裁陳志寬今天獲頒科技部一等科技專業獎章，他表示，半導體產業前景依然樂觀，安全與可靠將是未來重要的新議題，IC設計工程師也要有相關素養。

科技部下午舉行第3場頒發科技專業獎章典禮，由部長陳良基頒發一等科技專業獎章給陳志寬，凌陽董事長黃洲杰、鈺創董事長盧超群與聯發科副董事長謝清江等產業界大老均到場致意。

科技部去年底已陸續頒發科技專業獎章予廣達電腦董事長林百里及中央研究院院士孔祥重，希望藉此激勵更多優秀科技人才積極貢獻心力，讓台灣的科技實力持續在國際間發光發熱。

陳良基表示，一等科技專業獎章與科技部其他獎章不同，以往的獎章主要是肯定科學技術上的成就，一等科技專業獎章則是肯定對台灣科技發展與行政推動的貢獻。

陳良基說，半導體產業是台灣最引以為傲的科技產業，有非常好的分工，有好的設計人才，也有好的代工，新思科技則成功串聯半導體上下游產業鏈。

他強調，台灣半導體可以想成是非常時尚的產品，要呈現時尚的產品，最重要的就是要有一個國際級的裁縫師，新思科技就像裁縫師，把各個產業的分工串連起來，變成全世界非常閃亮的成果。

新思科技實際投資台灣已超過新台幣144億元，並僱用超過500位的研發人才，是台灣的跨國軟體企業中，擁有最大規模研發團隊的外商公司。

陳志寬感謝科技部頒獎，表示將會持續為台灣貢獻心力。他也在獲獎後專題演講指出，半導體產業每幾年就會有個高峰，預期人工智慧（AI）、車用、5G與安全將會是新一波峰高的主要驅動力，產業前景樂觀。

不過，他認為，安全與可靠將是重要的新議題未來IC設計工程師也要有安全方面的素養，為強化安全，新思的工具也要具有自我偵測的功能。（編輯：林孟汝）1090115