落實台商回台投資 沈榮津：讓人民有感最重要

（中央社記者韓婷婷台北22日電）政府推動「歡迎台商回台投資行動方案」，迄今回台投資金額已逾新台幣8000億元，經濟部長沈榮津今天表示，如何落實台商回台的投資，帶動就業機會，讓人民有感是今年最重要的工作。

沈榮津今天出席新金寶集團旗下康舒科技淡水新大樓動土典禮時表示，此波台商回台投資，均透過智慧工廠提升生產效率及良率，進行升級轉型，台灣將重新被定位高階製造中心。

他指出，台灣將成為全球高階製造中心、高科技研發中心、半導體先進製程製造中心與亞洲綠能發展中心，藉由4大國際中心帶動，可望讓台灣經濟再繁榮20年。沈榮津說，如何落實台商回台的投資，帶動就業機會是他今年最重要的工作，要讓人民有感。

沈榮津表示，包括Facebook、Google 、亞馬遜與輝達（Nvidia）等國際大廠也紛紛來台投資，讓台灣成為新興科技的研發重鎮，成為高科技研發中心。

半導體方面，沈榮津說，台積電5奈米良率已逾90%，超越三星（Samsung）與英特爾（Intel），為確保先進製程的領先優勢，台灣半導體業界未來還將投資2.7兆元，台灣未來將成為半導體先進製程製造中心。

沈榮津也強調，「半導體需要的水跟電，我們都幫他準備好了」。

今天共同出席動土典禮的新北市長侯友宜則感謝地方在拚經濟時，中央的配合支持，他指出，他積極拚基礎建設，希望將淡水打造成科技園區，讓市民能在地就學、就業，淡水有山有水相當受到外國企業青睞，除了引進投資外，也希望完善學校教育及人民生活起居建設。

康舒董事長許勝雄表示，為因應中美貿易戰風險及配合客戶需求，且秉持根留台灣、布局全球的企業策略，康舒積極加入「歡迎台商回台投資行動方案」，將在台灣啟動「金蛋計劃」及「風華再現」二階段投資建廠計劃。

第一階段的金蛋計劃將興建淡水新大樓，預計於2021年底前完工投產；屆時將全面導入智慧化生產線，加入貢獻營收及獲利水準的行列，預估總投資額約25億元。

另外，去年受火災影響的現有舊廠區產能已陸續補回，也計畫在第1階段的新廠區投產後，拆除重建，預計可在2023年風華再現，投入量產，總投資額估40億元，2階段總投資額約65億元。（編輯：楊凱翔）1090122