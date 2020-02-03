Google台灣辦公室復工 調整訪客規定防疫

（中央社記者吳家豪台北3日電）因應新型冠狀病毒（武漢肺炎）疫情，Google在台灣的所有辦公室於1月31日關閉一天，今天恢復營運，並採取各項預防措施，以確保全體員工的安全與健康，包括調整訪客規定。

Google表示，將禁止所有符合下列任一情況者進入辦公室，包括已確診或疑似感染2019新型冠狀病毒，與已確診或疑似感染新型冠狀病毒的任何人有過密切接觸，或為其家庭成員；過去2週曾到訪中國大陸、香港、澳門；與過去2週到訪湖北的任何人有過密切接觸，或為其家庭成員；目前正配合新型冠狀病毒防疫隔離中；已出現與新型冠狀病毒相關的症狀。

Google員工本人或家庭成員若在近期造訪過中國大陸、香港、澳門，須從離境當日算起、自行在家遠距辦公14天。

在訪客規定方面，Google僅接待必須透過親訪Google台灣辦公室進行重要商務活動的訪客，且訪客只能進入辦公室的限定區域。目前Google台灣暫停所有私人或社交拜訪。

Google也將在辦公室的接待區域設置體溫測量站。商務訪客必須遵守Google的訪客政策，並且在獲得訪客通行證之前，閱讀且接受所有相關規範。

Google台灣所有辦公空間將定時消毒，為員工提供口罩和手部清潔液。在疫情升溫這段期間，Google也建議員工延後舉行內外部活動，並盡量用視訊或電話取代會面。（編輯：楊玫寧）1090203