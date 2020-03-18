基礎研究經費占比 陳良基盼5年內增為10%到15%

（中央社記者蘇思云台北18日電）中研院15分鐘防疫快篩與合成抗病毒藥物瑞德西韋，都奠基在多年基礎科學研究。但台灣基礎研究經費占比偏低，科技部長陳良基今天表示，希望5年內，可以把比例提高到10%到15%。

2018年台灣政府部門投入研發經費為新台幣1157億元，其中應用在基礎研究與應用研究上為7比3。但根據經濟合作暨發展組織（OECD）的2017年資料，台灣基礎研究經費占總研發經費比例僅7.3%，遠低於OECD國家平均值23.7%。陳良基今天列席立法院教育及文化委員會，多名立委對於預算比例偏低表達關切。

民進黨立委吳思瑤質詢時提到，日前中研院成功合成國際視為治療武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）藥物的瑞德西韋，但過去「10年研究無人聞問」，直到疫情爆發才被看見。

吳思瑤說，許多研究團隊也向她表示，常常會擔心得不到計畫與預算，研究就面臨中斷危機。

吳思瑤詢問陳良基，未來計劃提高多少基礎研究預算，陳良基表示，台灣基礎研究經費占總研發經費比率僅7.3%，科研經費確實是全球倒數幾名，雖然近3年來已有所改善，但仍不足。將努力在未來5年內，把這項比例提高為10%到15%。

國民黨立委林奕華也對人才培育提出質詢，她強調人才必須長期培育，才有本錢跟國際搶人。林奕華擔心未來如果沒有前瞻計畫第3期，將面臨科技人才斷炊危機，建議科技部要從科發基金1000億元中去做進一步分配。

陳良基表示，以目前了解，應該會有前瞻計畫第3期，就算沒有，科技部也會有配套措施。（編輯：林興盟）1090318