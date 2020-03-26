台灣10家最酷新創 AI技術占5成

（中央社記者蘇思云台北26日電）科技部攜手新創圈夥伴，選出今年台灣10家最酷新創，AI技術占比5成。科技部長陳良基提到「聿信醫療」團隊協助醫生遠端把脈，「聽見」肺炎的聲音，又能避免感染，連歐美國家也來接洽。

科技部今年第3度選出「台灣10家最酷科技新創」，聯手20家台灣新創生態圈夥伴，從2620家科技新創中推薦521個團隊參與選拔，經過3階段選出「新創十酷」。

科技部長陳良基致詞時表示，透過遴選可以發現2個趨勢，分別是大數據應用與零接觸商機，尤其後者在這波疫情中取得先機。希望藉此協助新創提升國際能見度、爭取更多資源商機，並有機會成為新產業結構的一環。

陳良基特別提到以醫療器材為主的「聿信醫療」，團隊藉由輕巧僅10多克的聽診器，幫醫生可以遠端偵測肺炎病患的呼吸聲，提升早期徵狀診斷率，又能避免醫療人員被感染，目前已與亞東醫院合作進行肺部偵測臨床試驗，也有歐美國家來詢問。

今年入圍新創，AI技術占比5成，生醫團隊占3成居次。AI技術團隊像是「雲守護安控」透過機器學習技術，用影像辨識骨骼的姿勢，可精準偵測並預防老人跌倒；「愛因斯坦人工智慧」發表快速檢測技術，30秒就能測出腦出血部位。

「亞大基因科技」與微軟共建基因Co-cell 資料平台；「光禾感知科技」以空間識別與訊號處理為核心，讓人們在疫情期間也有機會「遠端看球賽」，不僅進入日本市場，也有機會搶攻全球數千億美元的轉播市場商機；「洞見未來科技」則是打造新一代智慧助聽器，研發技術可在吵雜的環境中精準捕捉到人聲。

生醫團隊像是「聿信醫療」藉由偵測肺的聲音監控肺部異常狀態；「豐康微流體晶片」的獨家微流體晶片技術，可在10分鐘內對急性腎損傷進行檢測，「昱星生物科技」光學檢測技術可量測細胞對藥物的反應，提升治療準確度。

綠能領域方面，「聯齊科技」善用模組化平台，將能源數據和裝置整合至雲端系統，成功進軍日本市場，近期也獲得軟體銀行旗下Arm安謀控股所管理的Arm IoT基金、美商中經合集團及阿里巴巴台灣創業者基金等共1000萬美元（約新台幣3億元）的B輪資金。

資通科技領域「稜研科技」為台灣少數同時具備毫米波與嵌入式技術能力的團隊，可為全球基地台提供具競爭優勢的模組產品，有望搭上5G商機。（編輯：黃國倫）1090326