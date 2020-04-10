武漢肺炎新藥露曙光 中研院找到抑制病毒關鍵

（中央社記者蘇思云、吳欣紜台北10日電）中研院生化所研究員梁博煌從上百種化合物中，篩選出新冠病毒主要蛋白酶抑制劑，可以在體外抑制病毒複製，效果比既有的抑制劑強10倍，有望成為針對性新藥的選項之一。

武漢肺炎疫情（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）在全球造成重大威脅，各國皆卯足心力，希望盡快研發出快篩試劑、抗病藥物與疫苗。日前由中央研究院院長廖俊智召集學研單位參與武漢肺炎合作平台，也陸續發表合成瑞德西韋、研發快篩抗體等消息。

科技部與中央研究院今天發布聯合聲明表示，在科技部與中研院長期經費支援下，中研院生化所研究員梁博煌從上百種化合物中，篩選出新冠病毒主要蛋白酶（main protease, 又稱3C-like protease）抑制劑。

中研院表示，在成為真正抗COVID-19新藥前，雖然還需經過動物及人體實驗，但能在短時間內找到候選藥物，已經顯示台灣在面對病毒短期緊急應變能力上的量能。

目前全世界治療武漢肺炎，主要依賴瑞德西韋、奎寧等非針對性藥物，希望這項成果可以近期針對性新藥的選項之一。

這項成果由中研院生物醫學科學研究所研究員林宜玲、基因體研究中心研究技師詹家琮與台灣大學醫學檢驗暨生物技術學系教授張淑媛（台灣第一位把武漢肺炎病毒分離出來的團隊）等團隊證實，這個強效的蛋白酶抑制劑，可在體外抑制武漢肺炎病毒複製，其中，最好的抑制劑比已知的抑制劑效果強10倍。

科技部與中研院表示，武漢肺炎新藥的研發，奠基在17年前嚴重急性呼吸道症候群（SARS）專案的研究，集合了中研院前院長翁啟惠、台大化學系教授方俊民團隊的藥物合成、梁博煌研究員團隊建立的表現純化與快速篩選抑制劑方法，以及中研院前副院長王惠鈞解析SARS蛋白酶與抑制劑的共結晶結構。

甚至，當年培育的博士生亦投入抗武漢肺炎的研發團隊，像是後來中興大學獸醫系副教授郭致榮、中研院生化所資深科學家李政忠以及中研院化學所助理研究員謝俊結，都快速投入表現純化新冠病毒主要蛋白酶（12個胺基酸異於SARS主要蛋白酶），並篩選出具強效的蛋白酶抑制劑，取得共結晶結構。（編輯：林孟汝）1090410