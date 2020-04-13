陳昇瑋推動AI發展 台灣資料科學教父留未竟之志

（中央社記者吳柏緯台北13日電）年僅44歲的台灣人工智慧學校執行長陳昇瑋被譽為「台灣資料科學教父」，是台灣發展人工智慧（AI）的最重要推手，2年內培育超過6000名人工智慧人才，矢志「要讓世界看到台灣就想到AI」，如今驟然去世，留待後人完成未竟之志。

陳昇瑋是台灣大學電機工程學博士，10歲接觸電腦後，喜歡上程式設計，在課業外有空檔就學習及撰寫程式，奠定他後來成為台灣知名的資料科學及人工智慧頂尖專家，擔任台灣人工智慧學校執行長、玉山金控科技長、財團法人人工智慧科技基金會董事長暨執行長、科技生態發展公益基金會執行長。

被譽為台灣少數跨界產業的科學家，研究成果擴及科技、教育、文化、傳播到金融領域，陳昇瑋擁有學術與產業的深厚背景，長期推廣人工智慧、資料科學及其在各領域的應用，發起台灣人工智慧學校及台灣人工智慧暨資料科學年會，他也擔任中研院科普網站「研之有物」主編，以淺顯的內容介紹科學資訊。

陳昇瑋辭世的消息一出，各界人士紛紛在臉書與社群網站上表示哀悼，不難看出陳昇瑋的好人緣，以及他跨領域的影響性。

陳昇瑋曾形容自己是入世的電腦科學家、技術傳教士。交通大學資訊工程系教授林一平告訴中央社，陳昇瑋腳踏實地、接地氣，不斷在思考如何把研究導入社會之中，解決社會中面臨到的難題，透過研究讓社會環境變得更好。

林一平上週才和陳昇瑋見面，商討接下來AI學校與交大資訊學院的相關合作，同時也邀請陳昇瑋到院內演講、分享，但這個約定已經無法實現，他坦言不捨、難以置信。

台師大電機工程系助理教授賴以威接受中央社採訪時指出，他去年與產業界一起執行人工智慧推廣的專案，從一開始就一直有想要找陳昇瑋請益的念頭，但又擔心做不夠完整，加上工作繁忙，這件事情就一直推遲，沒想到陳昇瑋驟然離世，再也沒有機會向他請教。

過去曾經多次在各式場合與陳昇瑋互動，賴以威觀察，陳昇瑋做事劍及履及，行動力讓人印象深刻。他指出，一般人從提出計畫到付諸行動，中間可能會花費不少時間，但陳昇瑋只要有想法，就會積極去實踐，完全不浪費時間，例如人工智慧學校就是最好的例子。

行政院副院長陳其邁臉書貼文表示，希望陳昇瑋安心，台灣會繼續發展AI，讓世界提到人工智慧，就會想到台灣，並完成陳昇瑋的台灣AI轉型夢想。

陳其邁回憶，去年年初以行政院副院長的身分參加台灣人工智慧學校南部分校的開學典禮時，看著陳昇瑋在台上侃侃而談，談人工智慧與台灣未來發展的機遇。在他的眼中，看到的不只是熱情，更有著一股扛起這個國家未來的使命感。

陳昇瑋生前寫下第一本從台灣角度出發的AI轉型策略著作「人工智慧在台灣」，提到「學者只要願意跨出一步，有能力以自己的方法來引領社會」，他接受訪談、寫專欄、到處演講，用行動落實自己的理念。作家顏擇雅在臉書貼文悼念表示，陳昇瑋是那種明明可以賺很多錢，但價值取向不是追求賺錢，而是想make a difference （創造改變） 的人。

2018年成立台灣人工智慧學校，陳昇瑋擔任執行長，2年內培育超過6000名人工智慧人才，連副總統當選人賴清德都計畫當他的學生，如今陳昇瑋驟逝，賴清德回憶陳昇瑋曾說「要讓世界看到TAIWAN就想到AI」，大家會帶著陳昇瑋的熱情走下去，繼續讓台灣人工智慧在世界的舞台發光發亮。（編輯：林興盟）1090413