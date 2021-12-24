看衰元宇宙 馬斯克：沒人想螢幕整天綁臉上

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（中央社舊金山24日綜合外電報導）美國科技業巨賈馬斯克對當今科技業2大熱門題材元宇宙和Web 3.0嗤之以鼻，笑稱「沒人會想把螢幕整天綁在臉上」；另方面則大讚他共同創辦的腦植晶片公司Neuralink未來展望。

身為電動車大廠特斯拉（Tesla）和航太業巨擘太空探索科技公司（SpaceX）執行長的馬斯克，22日上網路媒體「巴比倫蜜蜂」（Babylon Bee）談話節目時坦言，的確有很多人跟他討論元宇宙（metaverse）。

不過馬斯克表示：「我不認為有人會整天在臉上綁一個該死的螢幕。我不確定自己是否一定看好元宇宙這玩意。」

「長遠來看，精密的Neuralink（技術）就能讓你完全融入虛擬現實。我認為我們不太可能遁入元宇宙中，這個詞只是聽起來很時髦。」

Neuralink是一家神經科技公司，主要研發如何利用大腦植入晶片來透過電腦補強人類肢體能力。

馬斯克還說，他不看好人們會拋棄實體世界轉移到虛擬世界，「那會毀了你的視力，不是嗎？我目前還見不到有說服力的元宇宙情境或Web 3.0，那聽起來比較像是行銷而非現實」。

美國社群媒體巨頭臉書（Facebook）今年稍早將公司改名為Meta，似乎是替元宇宙概念背書。彭博行業研究（Bloomberg Intelligence）更預估，到了2024年，元宇宙市場商機將達到8000億美元（約新台幣22.2兆元）。

不過對於Neuralink，馬斯克宣稱它「能夠讓癱瘓的人利用大腦操作手機，速度還比用手指的人更快」。

然而，元宇宙目前已開始出現遊戲產業應用，而Neuralink仍處於研發階段。（譯者：張正芊）1101224