Microsoft Teams問世5週年 全球活躍用戶達2.7億

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（中央社記者吳家豪台北29日電）微軟一站式溝通協作平台Microsoft Teams問世5週年，持續擴大軟硬體生態系及第三方應用程式支援，微軟今天公布數據指出，Microsoft Teams目前全球每月活躍用戶已達2.7億。

台灣微軟Microsoft 365事業部副總經理朱以方透過新聞稿指出，越來越多客戶將Microsoft Teams作為團隊溝通中心，整合企業軟體或網站於Teams平台上，並搭配經認證的音視訊會議設備，創造彈性的混合辦公模式。

微軟亞洲Teams資深工程總監史蒂文生（Dan Stevenson）說，微軟將持續推出構建在Teams上的創新應用，例如用於員工參與的Microsoft Viva和用於全像投影虛擬協作的Microsoft Mesh等，並透過與軟硬體夥伴合作，持續擴大Teams影響力。

台灣許多企業也陸續導入Microsoft Teams作為內部溝通平台。遠傳電信利用Teams的自動化流程優化緊急狀況應變，當機房斷電時，自動將相關人員安排至應對小組進行會議。叡揚資訊將雲端公文系統與Teams結合，在簽核公文時可即時通訊，並將開會通知單自動同步到行事曆。

根據微軟最新釋出的2022工作趨勢指數（Work Trend Index）調查結果，63%台灣員工認為健康與幸福感的重要性大於工作，高於全球的53%，代表辦公環境是否彈性以及身心健康成為抉擇工作的關鍵因素。

調查顯示，在台灣，52%主管認為領導階層已與員工脫節，40%領導階層認為建立員工關係是混合或遠距辦公下的最大挑戰。（編輯：林興盟）1110330