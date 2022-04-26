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首頁 / 科技

馬斯克買推特 總部是否遷移、川普帳戶動向受矚

2022/4/26 11:21（4/26 11:32 更新）
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推特董事會25日同意將公司以440億美元（約1.29兆台幣）價格出售給馬斯克。（美聯社）
推特董事會25日同意將公司以440億美元（約1.29兆台幣）價格出售給馬斯克。（美聯社）
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（中央社記者周世惠舊金山25日專電）世界首富馬斯克 （Elon Musk）以430億美元收購社群媒體推特（Twitter），外界關注推特設在舊金山的總部是否會遷移，以及美國前總統川普被停權的推特帳戶動向。

推特董事會同意以每股54.20美元，總值相當於430億美元（約新台幣1.25兆元）的價格出售給馬斯克。華爾街日報今天報導，馬斯克可能有意關掉推特總部大樓的辦公室，同時解僱一些員工以減少開銷。

馬斯克旗下事業有電動車大廠特斯拉（Tesla）和太空探索科技公司（SpaceX），並有專注腦機介面研究的Neuralink，以及開挖地下隧道的鑽洞公司（The Boring Company）。

馬斯克去年把特斯拉總部從加州帕羅奧圖（Palo Alto）搬遷到德州奧斯汀（Austin），關於馬斯克會把推特總部搬到外州的市場傳言不斷。

德州州長艾波特（Greg Abbott）今天也推文點名馬斯克，呼籲「把推特搬到德州，加入特斯拉、太空探索科技公司和鑽洞公司」。

投資機構韋德布希證券公司（Wedbush Securities）科技分析師艾夫斯（Dan Ives）今天告訴舊金山紀事報，舊金山是推特的核心與基因，馬斯克會把推特留在舊金山當成一項關鍵資產，而不是義務責任。

馬斯克會如何管理推特、選擇誰來領導，目前尚未有答案。他今天指出，希望改善推特，使這家公司有新特色，公開演算法以增加信任、打擊機器人垃圾郵件和強化帳戶驗證等。「言論自由是民主運作的基石，推特是數位城市的廣場，人們在此討論攸關未來的重要議題。」

馬斯克在今天的另一則推文說：「我希望即使是最嚴厲批評我的人仍會留在推特，因為那正是言論自由的意義。」

不少推特員工擔心，馬斯克對言論自由呼喊可能會讓前美國總統川普（Donald Trump）被推特停權的帳戶恢復。川普在去年1月6日國會大廈暴動後，遭推特封鎖帳戶，同時也被其他社群媒體禁言。

川普今天接受美國「福斯新聞」（Fox News）專訪表示，他不會回到推特，而是專注他自立門戶的社群媒體「真實社群」（TRUTH Social，暫譯）。（編輯：陳惠珍）1110426

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