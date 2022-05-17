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推特CEO為打假帳號做法辯護 馬斯克不買帳

2022/5/17 09:26（5/17 09:50 更新）
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（中央社舊金山16日綜合外電報導）推特（Twitter）執行長（CEO）亞格拉沃今天為旗下社群平台對抗假帳號的做法辯護，但認為這個問題困擾推特已久的世界首富馬斯克不買帳，還以便便圖案回應推文。

馬斯克（Elon Musk）13日表示暫時擱置推特440億美元收購案，因為正在等待更多有關垃圾帳號和假帳號的數據細節。亞格拉沃（Parag Agrawal）今天連發推文解釋，馬斯克隨後也發文回應。

法新社報導，亞格拉沃說，推特每天停用超過50萬個垃圾帳號，通常在它們於平台上露出前就已停用，推特每週也封鎖數百萬個因未能通過人工驗證而懷疑是垃圾帳號的帳號。

亞格拉沃還說，內部測量顯示，推特無論在哪一天都只有不到5%的活躍帳號是垃圾帳號，但因為需要保護用戶數據隱私，這項分析無法在外部複製。

馬斯克隨後以一個便便圖案回應亞格拉沃的一連串推文，之後推文談到有必要證明推特用戶是真的人，而不是軟體「機器人」控制的帳號。

馬斯克寫說：「那麼廣告商如何知道他們砸下的錢得到了什麼？這是推特財務健康的基礎。」

亞格拉沃表示，先前就已讓馬斯克知道有關估計有多少是機器人帳號的程序。

路透社報導，根據與會人士的推文，馬斯克發文後不久隨即在邁阿密的私人會議中說，他懷疑機器人帳號比例約占20%到25%。（譯者：盧映孜/核稿：李佩珊）1110517

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