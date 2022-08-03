IDC：全球第2季平板出貨持平 蘋果市占31%奪冠

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳家豪台北3日電）市場研究機構IDC今天公布今年第2季全球平板電腦出貨量達4050萬台，年增0.15%；蘋果公司第2季市占率31%奪冠，但出貨量年減2.89%至1260萬台。

第2至5名平板廠商及市占率依序為三星18.1%、亞馬遜13.6%、聯想8.7%、華為5.3%，出貨量分別為730萬台、550萬台、350萬台、210萬台。

IDC透過新聞稿分析今年第2季全球平板電腦出貨量優於預期的原因，包含順利部署的教育採購專案，以及中國618購物節、美國亞馬遜Prime Day等促銷活動。小米、OPPO、vivo和realme等新供應商的表現也超出預期，為第2季Android平板電腦市場的成長做出貢獻。

IDC行動和消費裝置資深研究分析師納塔拉（Anuroopa Nataraj）表示，儘管存在通貨膨脹壓力、地緣政治問題及COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情導致中國持續封控，平板電腦市場表現仍優於預期。

納塔拉認為有幾個因素對平板電腦有利，第一是平板電腦作為個人電腦（PC）更便宜替代品的持續需求；其次，許多大品牌在通路策略方面做得非常出色，能夠為數個教育專案提供平板電腦。

納塔拉說，同樣值得注意的是低成本可拆卸裝置的激增，特別是來自亞太地區（不含日本和中國）的新品牌，這些市場新玩家正在挖掘用於教育目的的設備需求，並擾亂供應商的動態。

IDC另公布今年第2季全球Chromebook筆記型電腦出貨量降至600萬台，年減51.4%，原因是庫存積累仍在消耗，教育類需求已經放緩；然而第2季出貨量仍高於疫情前的水準。

第2季前5大Chromebook廠商依序為戴爾、宏碁、聯想、惠普、三星，市占率分別為25.5%、22.6%、19.4%、15.6%、6.2%。（編輯：張良知）1110803