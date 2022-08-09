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FAA：波音787夢幻客機預計未來幾天恢復交付

2022/8/9 11:31
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（中央社華盛頓8日綜合外電報導）美國聯邦航空總署（FAA）今天宣布，在歷時超過一年，波音公司（Boeing）對製造過程進行必要調整後，787夢幻客機（Dreamliner）預計「在未來幾天」恢復交付。

波音787夢幻客機自2021年5月以來暫停交付至今。但由於近幾週出現班機大量延誤和航班取消問題，部分原因在於飛機短缺，因此這項消息將大受美國航空公司和旅客歡迎。

FAA發表聲明說：「波音公司已進行必要調整，以確保787夢幻客機符合所有認證標準。」

法新社報導，2020年夏季季末，波音發現部分787客機有結構缺陷問題，後來又再發現包括水平尾翼在內等更多問題，導致波音在2020年11月和2021年3月間縮減交付，2021年春天暫停交付。

FAA代理署長諾倫（Billy Nolen）上週在南卡羅來納州與安全調查人員會面，確認波音在發現結構缺陷後，已完成認證標準所需的檢查和改善，並找出潛在風險。

FAA發表聲明說：「FAA在頒布適航證明並批准交機之前，將親自檢查每架飛機，預計在未來幾天內恢復交付。」

波音公司發言人告訴法新社，波音會持續和FAA與客戶透明合作，致力恢復787交機，但發言人未證實波因是否已獲FAA最終批准。（譯者：陳怡君/核稿：劉文瑜）1110809

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