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首頁 / 科技

遞延效應加旺季 全球平板第3季出貨估季增17.5%

2022/8/19 18:32
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（中央社記者吳家豪台北19日電）研究機構DIGITIMES Research分析師郭宜玲今天表示，第3季進入傳統出貨旺季，加上因中國封城導致出貨遞延，將增添全球平板電腦出貨動能，預估今年第3季出貨將季增17.5%、達3755萬台。

郭宜玲透過新聞稿指出，今年第2季全球平板電腦出貨3195萬台，低於預期，整體市場除受需求端消費淡季、通貨膨脹壓力擴張等負面影響，也有中國封城政策對供給端造成的衝擊，品牌業者以蘋果受影響最大。

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根據DIGITIMES Research統計，今年第2季蘋果、三星、亞馬遜、聯想、華為依序為前5大平板品牌，因中國封城涵蓋的地區出現物料運送困難，蘋果平板出貨占比跌破35%，非蘋業者出貨占比順勢上升；其中，亞馬遜因新品效應，出貨超越聯想。預期第3季蘋果在出貨遞延、iPad Pro新品上市效應下，出貨占比將重回4成以上。

分析品牌平板出貨尺寸變化，亞馬遜會員日促銷推升今年第2季7、8吋機型出貨占比至接近20%，10吋以上機型出貨占比降至約80%。第3季在蘋果新品上市催化下，11吋以上機型占比將上升。（編輯：楊凱翔）1110819

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