亞幣貶值iPhone 14漲價 中國售價卻未調升

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社新加坡8日綜合外電報導）蘋果公司昨天發表新一代旗艦機iPhone 14，並公布全球售價，其中在美國與前一代iPhone 13推出時相同，但在亞洲一些國家因貨幣貶值而漲價，不過人民幣貶值在中國卻未調漲。

路透社報導，蘋果公司（Apple Inc）一年前推出iPhone 13時，在日本起售價是9萬9800日圓（約新台幣2萬1500元）；但如今iPhone 14在日本起售價調漲了20%，反映去年9月以來日圓兌美元匯價貶值高達24%。

iPhone 13目前在日本售價是10萬7800日圓。今年稍早鑒於日圓貶值，蘋果一度將iPhone 13售價調漲近1/5，來到11萬7800日圓（約新台幣2萬5300元）。

然而，在蘋果的全球第3大市場中國，iPhone 14起售價維持與iPhone 13推出時的人民幣5999元（約新台幣2萬6400元）相同，儘管這段期間人民幣兌美元貶值了7%。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

分析師曾指出，蘋果應該為中國需求疲軟做好準備，因為北京在各地實施一連串的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫封控，擠壓了消費者支出，已對中國經濟造成傷害。

蘋果過去幾季在大中華地區的營收表現強勁，但今年4月至6月這一季卻萎縮1%。蘋果先前已在中國市場宣布一波iPhone降價，其中iPhone 13目前售價是人民幣5399元（約新台幣2萬4000元）。（譯者：張正芊/核稿：陳彥鈞）1110908