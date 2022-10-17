國科會與台鐵再次合作 科普環島列車24日出發

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（中央社記者鄭鴻達台北17日電）國科會今年再次與台鐵合作的台灣科普環島列車，將自24日出發行經16縣市，列車不只行經都市，也將深入偏鄉，5天期間將由22所高中的學生攜手國小學童，讓上萬名學子共探科學樂趣。

國科會今天舉辦「科學Fun心玩 台灣科普環島列車10／24出發」記者會，由主委吳政忠與合作單位台灣鐵路管理局，贊助單位台灣默克、瑞健醫療、Sony Taiwan及新代科技，一同宣布台灣科普環島列車活動內容。

吳政忠表示，這項由中央與地方、政府與民間合力推動的科普大工程將穿越全台灣，也深入內灣、集集支線辦理站點活動，連結全台各地學童，讓科學不只在都市，也深入偏鄉。

吳政忠說，今年將共有1萬餘名學子參與，其中偏鄉學童約1300多位，將有全台22所高中的學生上車與國小學童攜手做實驗，加上各站點的當地教師、教育局處及17個公私單位合作，要讓學子更親近科普。

國科會科教發展及國際合作處科長曾黛如說明，列車24日出發，活動為期5天，將行經16縣市並停靠22站點，另外在5站將有純站點活動，今年列車共有8節車廂，將展示逾70種科學內容。

曾黛如指出，科普環島列車不只有實體列車展示，去年為因應疫情轉型的線上虛擬列車所打造的96支影片，今年額外加碼20支影片，讓沒搭上車的學子也能上網觀看，一起玩科學。

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國科會表示，活動也安排偏鄉學童搭乘列車，並參訪教育部所屬5大科學館所，如原鄉學校桃園市復興區巴崚國小學童，將參與桃園站、新竹站活動，也參觀國立台灣科學教育館、台積創新館，以了解新興科技應用。

科普環島列車將從台北車站出發，沿西部幹線南下至屏東縣林邊站，列車續由東部幹線北上，停靠花蓮等站，並在最後一天返回基隆車站閉幕。（編輯：郭無患）1111017