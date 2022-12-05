國科會淨零科技方案瞄準負碳、循環等5領域 明年估投入119億

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（中央社記者鄭鴻達台北5日電）國科會今天提出並通過「淨零科技方案」，預計明年度將投入新台幣119億元科技預算，以推動「永續及前瞻能源」、「低碳」、「負碳」、「循環」及「人文社會科學」等5大淨零科技領域，以助台灣達成「2050淨零碳排」目標。

國科會今天召開第2次委員會議，除提報「台灣AI行動計畫推動成果」，也通過「科學技術白皮書（112年至115年）」及「淨零科技方案」兩案，後續將再函報行政院後公布。

國科會科技辦公室執秘葉哲良說明，淨零科技方案將投入「永續及前瞻能源」、「低（減）碳」、「負碳」、「循環」及「人文社會科學」等5大淨零科技領域，要以科技及人文社會科學方式，協助台灣達成2050淨零碳排目標。

至於各領域細項作法，包括推動再生能源、氫能發電、儲能、綠色營建工程、綠運輸、碳捕捉利用及封存（CCUS）、工業與民生廢棄物循環、綠色金融、公正轉型等。

葉哲良說明，為此，國科會規劃112年度投入119億元科技預算推動該方案，並聚焦4項核心重點策略，首先是「以人為本」，將以人文社會系統面引導科技投入，結合民間力量推動淨零新生活。

第二，「以終為始」，將串連科技研發與落地時間，以促進產業生命週期發展；第三，「布局未來」，將投入高減碳潛力科技發展，以掌握國際新興淨零科技趨勢；第四，「比肩國際」，策略性與全球指標性機構合作，以掌握國際領先關鍵科技。

對於方案預期重大效益，葉哲良以能源供應的關鍵技術突破為例說明，在2030年以前，目標要推動全球首座MW級浮動式離岸風電商轉，以及達成1MW級甲烷裂解去碳燃氫機組；2030年後，則是深層地熱電廠裝置容量要達GW級，並完成商業化氫能儲運技術與設施。

葉哲良表示，方案也預期要達成產業減碳、資源循環效益，例如2030年前要建立鋰、鎳、金、稀土等關鍵戰略金屬物資回收、應用機制，這是因目前台灣雖有回收大部分金屬，但後續都送到國外精練、使用，若能將精煉後的金屬產品留在在國內，就能降低進口量並建立儲備。

國科會主委吳政忠強調，淨零科技方案不能只有科技本身，也要與社會溝通。他舉氫能為例，雖然說以現有技術，氫能的使用效率有其限制，但建設氫能站一如建置天然氣接收站一樣，需要與社會溝通，且依目前技術發展方向，更要設法讓社會理解到未來勢必得使用氫能。（編輯：楊凱翔）1111205