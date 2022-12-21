中華電5G網速飆374Mbps 稱冠全台

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（中央社記者江明晏台北21日電）國際測速機構Opensignal今年12月新公布「台灣行動體驗報告」，中華電信獨獲台灣行動網速與5G網速體驗的「下載網速」和「上傳網速」4項冠軍，5G平均下載速率達374Mbps，稱霸台灣。

中華電信今天宣布，繼2022上半年獲Speedtest台灣5G網速第一名後，近期再贏得Opensignal於2022年12月最新公布的「台灣行動體驗報告」最多獨家冠軍，並一舉獨獲台灣行動網速與5G網速體驗的「下載網速」和「上傳網速」4項冠軍，是國內唯一連獲2個國際機構認證的5G網速雙冠王，再次稱霸台灣行動網速。

Opensignal報告提出，中華電信是唯一5G下載速率超越300Mbps的電信業者，平均下載速率高達374Mbps。

中華電信董事長謝繼茂表示，中華電信4G/5G基地台建設數量持續第一，並擁有國內業者4G/5G最大頻寬、最佳涵蓋及品質，採用國際標準建設工法，獨家採4G/5G C-RAN技術，將設備集中於機房維運，以激採大數據精準建設等領先工法，持續加速及加量投入5G建設，提供客戶持續有感的5G服務。

此次，中華電信獲Opensignal共7項體驗冠軍，獲「台灣整體行動網速」、「5G網速體驗」的「下載網速」及「上傳網速」計4項獨家冠軍及「5G語音應用程式體驗」、「整體影音體驗」及「整體語音應用程式體驗」等3項冠軍，為國內獲得最多項獎項的電信業者。

中華電信網路技術分公司總經理簡志誠表示，中華電繼上半年獲Speedtest台灣5G網速、整體行動網速第一名大獎肯定後，此次再獲Opensignal 2022下半年公布7項體驗冠軍（4項獨家冠軍），為國內唯一連獲2個國際權威機構認證的5G網速雙冠王。（編輯：趙蔚蘭）1111221